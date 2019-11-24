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"Дорожу кожною секундочкою": Регіна Тодоренко зворушила зізнанням коханій матусі

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Ведуча поділилася архівними весільними фото з найріднішою людиною

Регіна Тодоенко зовсім нещодавно повернулася з рідної Одеси, де гостювала у батьків. Вона прилетіла не сама, а з сином Михайлом. Зірка провела час у колі родичів і прогулялася по Південній Пальмірі з рідною тіткою. Регіна неодноразово зізнавалася, що її мама – близька людина, якій вона може повністю довіритися. Привітати її з'явився відмінний привід – День матері, який святкують в Росії 24 листопада. Ведуча опублікувала в Instagram серію трепетних фото з найближчою людиною і звернулася до неї зі зворушливою промовою.

Зірка зізналася, що дорожить безцінним часом, проведеним з мамою. З появою сина і сама Регіна стала краще розуміти, що таке материнство.

"Спасибі, матусю Ірина Тодоренко, тепер я тебе дуже добре розумію і ціную кожну секундочку проведену разом. Всіх матусь вітаю з цим прекрасним днем! Мами, ви – герої!" - залишила вона душевне послання.

Регіна Тодоренко з мамою (фото: instagram.com/reginatodorenko)

На "живих" фото зі свого весілля в італійському Сорренто ведуча зображена з мамою під час самих зворушливих моментів: Ірина Юріївна поправляє фату дочки, вони разом весело сміються і обіймаються.

Шанувальники не змогли залишитися осторонь від трепетного фотосету, а особливо їх вразили слова Регіни, адресовані всім мамам. Коментатори зазначили, що мама і дочка дуже схожі зовні.

  • Дівчатка красуні
  • Дуже схожі
  • Копія, дуже милі та зворушливі слова. Щастя і миру всім. Справжнє щастя, коли жива мама. Бережіть її
  • Ви дуже схожі. Ви прекрасні мам
  • Дівчинки! Дочка явно клон мами

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко розповіла, як їй вдалося позбутися живота після пологів.

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