"Дорожу кожною секундочкою": Регіна Тодоренко зворушила зізнанням коханій матусі

Ведуча поділилася архівними весільними фото з найріднішою людиною
Регіна Тодоенко зовсім нещодавно повернулася з рідної Одеси, де гостювала у батьків. Вона прилетіла не сама, а з сином Михайлом. Зірка провела час у колі родичів і прогулялася по Південній Пальмірі з рідною тіткою. Регіна неодноразово зізнавалася, що її мама – близька людина, якій вона може повністю довіритися. Привітати її з'явився відмінний привід – День матері, який святкують в Росії 24 листопада. Ведуча опублікувала в Instagram серію трепетних фото з найближчою людиною і звернулася до неї зі зворушливою промовою.
Зірка зізналася, що дорожить безцінним часом, проведеним з мамою. З появою сина і сама Регіна стала краще розуміти, що таке материнство.
"Спасибі, матусю Ірина Тодоренко, тепер я тебе дуже добре розумію і ціную кожну секундочку проведену разом. Всіх матусь вітаю з цим прекрасним днем! Мами, ви – герої!" - залишила вона душевне послання.
Регіна Тодоренко з мамою (фото: instagram.com/reginatodorenko)
На "живих" фото зі свого весілля в італійському Сорренто ведуча зображена з мамою під час самих зворушливих моментів: Ірина Юріївна поправляє фату дочки, вони разом весело сміються і обіймаються.
Шанувальники не змогли залишитися осторонь від трепетного фотосету, а особливо їх вразили слова Регіни, адресовані всім мамам. Коментатори зазначили, що мама і дочка дуже схожі зовні.
Скріншот коментарів
Раніше Регіна Тодоренко розповіла, як їй вдалося позбутися живота після пологів.