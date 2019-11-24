"Дорожу кожною секундочкою": Регіна Тодоренко зворушила зізнанням коханій матусі

Регіна Тодоенко зовсім нещодавно повернулася з рідної Одеси, де гостювала у батьків. Вона прилетіла не сама, а з сином Михайлом. Зірка провела час у колі родичів і прогулялася по Південній Пальмірі з рідною тіткою. Регіна неодноразово зізнавалася, що її мама – близька людина, якій вона може повністю довіритися. Привітати її з'явився відмінний привід – День матері, який святкують в Росії 24 листопада. Ведуча опублікувала в Instagram серію трепетних фото з найближчою людиною і звернулася до неї зі зворушливою промовою.

Зірка зізналася, що дорожить безцінним часом, проведеним з мамою. З появою сина і сама Регіна стала краще розуміти, що таке материнство.

"Спасибі, матусю Ірина Тодоренко, тепер я тебе дуже добре розумію і ціную кожну секундочку проведену разом. Всіх матусь вітаю з цим прекрасним днем! Мами, ви – герої!" - залишила вона душевне послання.

Регіна Тодоренко з мамою (фото: instagram.com/reginatodorenko)

На "живих" фото зі свого весілля в італійському Сорренто ведуча зображена з мамою під час самих зворушливих моментів: Ірина Юріївна поправляє фату дочки, вони разом весело сміються і обіймаються.

Шанувальники не змогли залишитися осторонь від трепетного фотосету, а особливо їх вразили слова Регіни, адресовані всім мамам. Коментатори зазначили, що мама і дочка дуже схожі зовні.

Дівчатка красуні

Дуже схожі

Копія, дуже милі та зворушливі слова. Щастя і миру всім. Справжнє щастя, коли жива мама. Бережіть її

Ви дуже схожі. Ви прекрасні мам

Дівчинки! Дочка явно клон мами

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко розповіла, як їй вдалося позбутися живота після пологів.