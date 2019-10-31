"Найдорожче на світі!" Топалов зробив зворушливе зізнання про найважливіше в житті

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Артист розповів про свої цінності і пріоритети

Влад Топалов з появою сина буквально переродився. Співак не спускає з рук маленького Майкла і постійно повторює, що дитина і дружина Регіна Тодоренко – його найбільше багатство. Ведуча в недавньому інтерв'ю підтвердила слова чоловіка – Влад дійсно став більш сентиментальним і знову набув вміння дивуватися і вражатися. Ніби в продовження теми, артист вирішив прийняти участь у челенджі і розповісти, що для нього дорожче всього на світі. Відповідне відео він записав і розмістив в Instagram.

Крім близьких і рідних, з віком Влад став цінувати швидкоплинний час, адже він йде безповоротно.

"Звичайно, дорожче всього на світі мені моя дружина і мій син. Комусь це здасться банальним, але це правда. Моє серце, душа – все належить кожен день, кожну секунду їм. Але є ще дуже важлива річ, яка мені дорога – це час. З віком часу стає все менше, часу на себе, на сім'ю, на роботу, на себе, на батьків, на здоров'я, на друзів, на музику. Тому, чим старше стаєш, тим дорожче стає для мене час", - відверто зізнався Влад.

Шанувальники повністю розділили думку співака. Вони захопилися мудрістю його суджень і умінням розставляти пріоритети.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов з сином (instagram.com/reginatodorenko)

Правильні слова чоловіки! Здорово!

Я з тобою повністю згодна. З віком стаєш мудрішим і починаєш цінувати час, якого не вистачає

Все вірно, все в точку

Влад! Ви уявити собі не можете як ви праві!!!! Дружина і син, любов і ваші щасливі очі

Здорово сказав. Прям в точку. І це насправді так

Ну молодець, що до цього прийшов, сам, зараз, а не ще через 20 років. Бережіть що є, реалізуйте свій час і будьте щасливі зі своїми близькими

Згодна з кожним словом

Скріншот коментарів

До речі, Влад Топалов зачарував відео з сином, але кадри викликали суперечки серед шанувальників співака.