Дорофєєва засвітилася у відвертому вбранні у компанії чоловіка

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

В кадрі артистка відображена в топі з дуже глибоким декольте

Популярна українська поп-виконавиця, і учасниця музичного дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва, яка шокувала фанатів короткою стрижкою, регулярно ділиться новинами свого сценічного життя і не тільки в соцмережах. На цей раз Дорофєєва показала фото, де вона зображена в досить відвертому вбранні, яке майже не приховує груди, в компанії зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом. Фотознімок був опублікований в Instagram співачки.

Скрін поста (instagram.com/nadyadorofeeva)

В кадрі зірка позує одязі світлих тонів. На ній надіті штани в поєднанні з смугастим топом з відвертим декольте. Ноги артистки "прикрашають" актуальні туфлі-човники на шпильці. Поруч з нею у вільній позі, розкинувши руки, розташувався Дантес.

Судячи по даті, яка стоїть на фотографії, знімок був зроблений ще до того, як Надя зробила радикальні трансформації зі своїм волоссям. Якщо зараз у неї коротке русое каре, то на цьому знімку волосся ще довгі і темні.

В коментарях фолловери відзначили, що їм Дорофєєва подобається в будь-якому образі, і залишили компліменти їй і чоловікові, як сімейній парі.

"Які ж красиві", "Пара просто супер", "Ви створені один для одного" досі незвично бачити тебе брюнеткою, ну або шатенкою. Коротше, тобі дууууууже підходить", - написали шанувальники.

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва продовжує хизуватися ультрамодними образами, які сьогодні особливо "на стилі".

До цього Дорофєєва влаштувала перевірку своєму чоловікові Дантесу, вирішивши перевірити, наскільки добре вони знають один одного.

Відео: (video.rbc.ua)