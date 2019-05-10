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"Вдома – краще": Лілія Ребрик в вишиванці зважилася на експеримент

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.05.2019 - 16:57
"Вдома – краще": Лілія Ребрик в вишиванці зважилася на експеримент
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча вирішила приміряти новий образ

Популярна телеведуча Лілія Ребрик вражає шанувальників своєю унікальною здатністю все встигати. Вона тільки повернулася з романтичної подорожі до Парижа, де провела незабутній час з чоловіком, хореографом Андрієм Диким, як тут же притсупила до роботи. Проте, теледиві доводиться вставати о четвертій ранку, щоб встигнути на ранковий ефір і порадувати шанувальників цікавими новинами і фактами. Втім, поява завжди сонячної і променистою Лілії в кадрі незмінно радує її шанувальників – вони звикли бачити ведучу з посмішкою на обличчі, але вона вирішила провести експеримент і показати, що може бути серйозною. Свіжі знімки зірка опублікувала в Instagram-акаунті.

Лілія вбралася в розкішну вишиванку небесно-блакитного відтінку від українського бренду Forberini, прикрашену рожевими квітами, штани нюдового відтінку від Natali Bolgar і лакові туфлі на високому каблуці графітового кольору.

"В Парижі - добре, а вдома - краще! На ефір встигла! Багато хто пише, що я завжди задоволена і багато посміхаюся... Спробувала зробити сьогодні серйозні фото. Гортайте - і дивіться що з цього вийшло. Я старалася. Ну, а від себе можу додати - незважаючи ні на що, частіше усміхайтеся! Це так прекрасно... Я все одно люблю усміхатися набагато більше ніж сумувати!" - зізналася вона.

&quot;Вдома – краще&quot;: Лілія Ребрик в вишиванці зважилася на експеримент

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Фотосесія ділової та суворої Лілії шанувальникам здалася трохи неприродною, адже її звикли бачити в іншому образі. Вони порадили ведучій частіше посміхатися і захоплювалися її вбранням в українському стилі.

 

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Вишиванка у вас суперська!", "До речі, ваша посмішка завжди така щира! Мало у кого з зірок такі посмішки!", "Ви просто сонячна людина", "Не вмієте ви, Ліля, бути серйозною, як не старайтеся!", "Посміхайтесь, Лілічка! Вам більше ця емоція пасує", "Усмішка - це ваша візитівка та максимально позитивний настрій на життя! Посміхайтесь!", "Лілечка! Ваша посмішка заряджає енергією!" - зізналися фолловери зірки

Раніше Лиия Ребрик підкорила романтичним фотостом з чоловіком на фоні Ейфелевої вежі.

До речі, Лілія Ребрик зорушила фотосесією молодшої донечки Поліни, зробленої буквально відразу після її народження.

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Новини України Лілія Ребрик
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