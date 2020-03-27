Повинна знати баба своє місце: Дантес розповів, чи готує для нього Дорофєєва

Зіркові пари не завжди ідеальні. Наприклад, Володимир Дантес обурюється, чому Надя Дорофєєва не готує для нього сніданок. Про недоліки коханих знаменитості розповіли у програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Володимир Дантес зазвичай готує сніданок собі та дружині, співачці Наді Дорофєєвій. Його нервує те, що кохана майже ніколи не з’їдає свою порцію повністю.

«Іноді буває, що починаю бурчати: «Могла б чого приготувати». Я хочу сніданок, ось, наприклад, у хлопців, їм готує Маша, ти мені не готуєш. Що це таке? Повинна знати баба своє місце, на кухні. І сам іду, спускаюся на кухню, спокійно готую собі і їй поїсти, - каже Дантес і додає, що не дивлячись ні на що, він дуже любить свою дружину, - у нас настільки сильні почуття, що ніхто не буде втрачати це».

Хоча дружина репера Потапа, Настя Каменських, за словами продюсера, ідеальна господиня, але і вона часом змушує його нервувати.

«Наприклад, не подобається – коли вона цілується з акторами дуже багато, якщо знімається в якомусь кіно, або якщо ідуть проби», - ділиться Потап.

Хореограф Ілона Гвоздьова не спростовує того факту, що сама може іноді вивести з себе чоловіка своїми запізненнями.

«Моєму чоловікові дуже не подобається, коли я спізнююся на вечерю. Для нього вечеря - це прям таке правило сімейне. М'яко кажучи, він ненавидить мою роботу, тому що, коли ти танцюєш на телевізійних проектах у парі з іншими чоловіками, і найчастіше, це такий близький, тілесний контакт, будь-якому чоловікові це буде неприємно», - ділиться Гвоздьова.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва розсекретила свої улюблені ласощі та кулінарні таланти "Позитиву".