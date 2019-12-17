Довгоочікуваний дует? MONATIK заінтригував фото з популярною співачкою

Фото: Дмитро Монатік (instagram.com/monatik_official)

Артист позував в обнімку з Надею Дорофєєвою

Український артист MONATIK (справжнє ім'я Дмитро Монатік), який втретє поспіль забрав нагороду в номінації "Співак року" на M1 Music Awards 2019, має багатомільйонну армію шанувальників, які з нетерпінням чекають від нього музичних новинок і цікавих експериментів. Що ж, новими фото на своїй сторінці в Instagram музикант не на жарт схвилював і заінтригував фанатів!

Монатік поділився яскравим кадром, на якому зображений разом з популярною українською співачкою, солісткою групи "Время и Стекло" Надею Дорофєєвою. Артистка поклала голову на плече Дмитра і забавно висунула язик, а той обіймає її за шию.

"Довгоочікуваний дует...? #Небезпека", - загадково підписав фото виконавець.

Фото: Дмитро Монатік і Надя Дорофєєва (instagram.com/monatik_official)

Зазначимо, що вони з Дорофєєвою вже випускали спільний кліп на дуетну пісню "Глибоко", яка була високо оцінена шанувальниками.

На цьому Монатік не став зупинятися і продовжив інтригувати фанів. Він виклав ще один знімок, на якому вона позує сидячи навпочіпки в компанії все тієї ж Дорофєєвої, а також відомої реп-виконавиці Alyona Alyona. Всі троє весело сміються.

"Довгоочікуване тріо...?" - підлив масла у вогонь артист.

Фото: Дмитро Монатік, Alyona Alyona і Надя Дорофєєва (instagram.com/monatik_official)

Шанувальники музиканта тут же почали ділитися своїми емоціями в коментарях.

Класні

Ой як би було класно

Дуже красиві

Ви так прекрасні

Про,дааааа!!!Ви обидва дуже круті ,а разом просто бомбаааа!!!

Звичайно довгоочікуваний

Нарешті

Поки Дантес на дуели Монатік час не втрачає))

Чекаємо дует з Тіною

З нетерпінням чекаю щось новеньке

Буде нова пісня?)))

Невже це буде ще один спільний хіт

Це просто кайф, вже в очікуванні хіта

Скріншот коментарів (instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, MONATIK поділився душевною сімейною традицією напередодні новорічних свят.