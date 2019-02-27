Довгоочікуване зізнання: Даша Астаф'єва відверто розповіла про майбутнє весілля

Зірка зазначила, що мріє про торжество за кордоном

Популярная певица, модель и актриса Даша Астафьева, покорившая сеть пикатной фотосессией, рассказала о своей предстоящей свадьбе с возлюбленным, бизнесменом Артемом Кимом и планах на будущее. Об этом она сообщила в интервью ТСН.

Так, артистка призналась, что намерена связать себя узами брака уже в ближайшее время. Она не спешит делиться подробностями торжества, но отмечает, что мечтает о церемонии за границей, ведь в Украине устроить тихое торжество не удастся.

"Я не хочу рассказывать, когда, потому что последний раз, когда мы летели это сделать за границей, нас задержали. Я не хочу ничего планировать, но мы очень хотим", - прокомментировала знаменитость.

Фото: Даша Астафьева и ее жених Артем Ким (instagram.com/da_astafieva)

Она подчеркнула, что сама привыкла дарить праздник поклонникам ежедневно, но теперь пришло ее время насладится прекрасным моментом.

"Я мечтаю о празднике для своей семьи. Праздник чужим людям я делаю каждый день, я мечтаю о душевном тихом событии. В Киеве это незаметно не сможет", - пояснила Астафьева.

Фото: Даша Астафьева и ее жених Артем Ким (instagram.com/da_astafieva)

Надо сказать, что в творческом плане весна для Даши станет насыщенной порой, ведь она собралась выпустить новую песню и видео на нее, а также презентовать обложку журнала, для котрого недавно снялась. Пока артиска с головой ушла в актерство, ведь этому процессу, по ее словам, необходима полная самоотдача.

"В начале марта выходит обложка в одном журнале, новая песня, новое видео. На самом деле, уже две песни есть, но не хочу все сразу. Просто актерская тема – такая тема, которой надо отдаваться полностью", - заявила звезда.

Напомним. Что Даша Астафьева устроила пикантную фотосессию в белье среди экзотических растений.

Ранее чувственная Даша Астафьева порадовала обольстительным фотосетом в откровенных образах.