"Довго чекати?" Леся Нікітюк під ялинкою потішила "святковим" настроєм

Ведуча приїхала в рідний Хмельницький
Леся Нікітюк скористалася невеликою перервою в роботі і одразу після поїздки в Китай вирішила навідатися на свята в рідний Хмельницький, де повним ходом йде підготовка до Нового Року. Ведуча вирішила провідати родину і допомогти рідним прикрасити ялинку. Вона розповіла, що в цьому році віддала перевагу живим лісовим красуням, правда, зібраним з гілок. Однією ялинкою зірка вирішила не обмежуватися і купила дві – побільше й поменше. А на сторінці в Instagram Леся показала парочку новорічних знімків, на яких продемонструвала далеко не святковий настрій.
Схоже, навіть її чотирипалий улюбленець Рафік вловив емоції господині також, як і вона повеселив усіх цікавою "мімікою".
Леся з яскравим макіяжем і зачіскою позує біля каміна і прикрашеної ялинки. На ведучій– рожевий пухнастий затишний светр і чорні джинсові легінси.
Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Ше довго чекати тієї Новий рік? Рафік побачив тазік олів'є. Ще довго чекати Новий рік?" - поцікавилася Леді Ле.
Підписники Лесі оцінили не тільки її яскравий лук, але і фірмове почуття гумору теледіви.
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В "сторіз" вона показала, з ким прикрашала ялинку. Леся без макіяжу позувала зі своєю улюбленою племінницею.
Леся Нікітюк з племінницею (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, що Леся Нікітюк блиснула довгими стрункими ніжками в розкішному вбранні.