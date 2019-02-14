"Довго чекала": Огнєвич заінтригувала фанів фото у весільній сукні

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Шанувальники гадають, виходить заміж співачка або ж це просто кадр з фотосесії

Відома українська співачка Злата Огнєвич, яка блиснула стильним образом на Ukrainian Fashion Week, шокувала своїх шанувальників несподіваним знімком. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото, на якому вона зображена в пишній білій весільній сукні.

Судячи з заднього фону, кадр був зроблений в магазині або примірювальній.

"Довго чекала цього моменту. Скоро Ви про все дізнаєтеся", – заінтригувала фанів ще більше виконавиця.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Знімок викликав справжній ажіотаж серед підписників Злати - вони активно розмірковують, чи є це оголошенням про швидке весілля співачки або ж просто частина фотосесії. У будь-якому випадку, багато вітають Огневич і відзначають, що їй дуже йде ця сукня і вона виглядає, як принцеса.

"Злата! Схоже, цього разу ти не жартуєш...";

"Неймовірна! Щастя Вам!";

"Прям диснеївська принцеса";

"Заручини в День Святого Валентина";

"Ти виходіш заміж? і за кого, якщо не секрет?";

"Яка ти красива";

"Навіть якщо це виявиться не ваше весілля, все одно ви прекрасні в цьому платті";

"Яка ж Ти чарівна все-таки!!!";

"Краще не фотосесія, а справжня наречена, щирого жіночого щастя!!!" - пишуть фолловери артистки.

Скріншот коментарів (instagram.com/zlata.ognevich)

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвич розповіла про особеннстях відпочинку на Балі і показала яскраві відпускні фото.

До речі, Злата Огнєвич поділилася дивовижною новорічною історією.