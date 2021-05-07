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Довго приховував: щаслива Мішина заговорила про таємний талант Еллерта

Автор: Lite

Ксенія Мішина і Олександр Еллерт не на жарт переполошили шанувальників, підігріваючи чутки про сварку і навіть розставання. Актриса поїхала зніматися в Хорватію, а Олександр залишився в Україні. Правда, таємно відвідав кохану, що не могло сховатися від пильних шанувальників. Ксенія видалила всі фото з коханим і відписав від нього, а її філософські пости про стосунки лише більше сполохали мережу. Але не треба хвилюватися - парочка щаслива і закохана і знову демонструє свої почуття на всю мережу. Так, Ксенія і Олександр прийшли на зйомки шоу "Майстер Шеф".

Відповідне фото з'явилося на сторінці актриси в Instagram.

На фото видно, що зірка і автор "Квартал 95" налаштовані войовничо. На них - фартухи протиборчих команд.

"Виявляється, він круто готує! Довго приховував свої здібності, але "Майстер Шеф" викрив... А все заради чого? Заради нової сковорідки. Для мене! Але тепер готувати буде він! І знову ж - для мене", - розповіла про таємний талант коханого Ксенія.

Під постом коханої Олександр не стримався і пожартував. Він уточнив, що ще досконало володіє додаток служби доставки продуктів.

Ксенія показала щасливе фото з Сашею (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Шанувальники пари не встояли перед ідилією закоханих, адже Еллерт давно не коментував фото Ксенії, і ось все повернулося на круги своя.

  • Нарешті Саша з'явився. Кохання вам і щастя
  • Які ви красиві
  • Ви дуже красива пара
  • Обожнюю вас, ви разом просто шикарні
  • Ви такі незрівнянні, шикарні, очманілі. Я завжди бачила в Саші потенціал. Бережіть один одного і вашу шалену любов
  • Які ж ви красиві і класні. Пара століття

Нагадаємо, що раніше Ксенія і Олександр відпочили в Одесі в несподіваній компанії.

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