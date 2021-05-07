Довго приховував: щаслива Мішина заговорила про таємний талант Еллерта

На фото видно, що зірка і автор "Квартал 95" налаштовані войовничо. На них - фартухи протиборчих команд.

"Виявляється, він круто готує! Довго приховував свої здібності, але "Майстер Шеф" викрив... А все заради чого? Заради нової сковорідки. Для мене! Але тепер готувати буде він! І знову ж - для мене", - розповіла про таємний талант коханого Ксенія.

Під постом коханої Олександр не стримався і пожартував. Він уточнив, що ще досконало володіє додаток служби доставки продуктів.

Ксенія показала щасливе фото з Сашею (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Шанувальники пари не встояли перед ідилією закоханих, адже Еллерт давно не коментував фото Ксенії, і ось все повернулося на круги своя.