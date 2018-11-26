"Довго не могли заснути": Open Kids порадували шанувальників масштабним шоу

Фото: Open Kids в Києві (прес-служба)

Magic Show Open Kids зібрало безліч шанувальників гурту

У Києві під одним дахом зібралися тисячі дітей та їхніх батьків, щоб подивитися Magic Show Open Kids, як і обіцяли учасниці гурту - циркові трюки, фокуси, улюблені пісні, танці, спецефекти і оригінальні декорації.

Open Kids – популярний гурт в Україні і близькому зарубіжжі, на чиї концерти вхід дозволений, починаючи з самого народження. Адже кожна пісня гурту – це мотивація і тільки правильний посил. Той, який надихне, зарядить на дію і досягнення поставлених цілей.

Фото: Open Kids – популярний гурт в Україні і близькому зарубіжжі (прес-служба)

"Після виступу ми так довго не могли заснути, нас переповнювали емоції і почуття радості! Щоденні репетиції протягом двох місяців, і ось дві години неймовірного енергетичного вибуху! Завдання нашого Magic Show – це надихнути кожного глядача повірити в свої сили, мріяти і вірити в диво! В житті головне - це мотивація і внутрішнє прагнення, і тоді, не дивлячись на вік, досягаєш бажаного. Ми щиро сподіваємося, що кожен Кидсер, який побував вчора на нашому концерті, вже сьогодні прокинеться іншим!" - коментують свій виступ учасниці групи Open Kids.

Популярні блогери, актори, ведучі та артисти з дітьми провели суботній вечір в Stereo Plaza? відриваючись зі своїми чадами на Magic Show Open Kids. І кожен з них став свідком неймовірних трюків.

Фото: Magic Show від Open Kids - незабутнє видовище (прес-служба)

Зовсім несподіваним для гостей шоу став момент, коли одна з учасниць гурту просто посеред пісні провалилася під сцену, а вже через кілька секунд з'явилася на другому поверсі концертного залу, де і продовжила виконання пісні в оточенні слухачів.

Глядачі стали свідками появи учасниць на сцені з величезної шафи, левітації на стільці, лазерного та світлового шоу та багатьох інших чарівних сюрпризів.

Фото: Open Kids виступили з яскравим шоу в Києві (прес-служба)

"Для всієї нашої команди важливо створювати те, що наповнене сенсом, а відвідавши концерти Open Kids, батьки та їх діти не просто послухають класну музику, а візьмуть для себе і наш щирий посил натхнення! Ми створили чари, ми показали, що можливі найбільш неймовірні речі! Так круто було спостерігати, як батьки разом зі своїми дітьми, співають всі наші пісні, а це вже одна з основних емоцій для дитини – мама і тато на одній хвилі з нею!" - прокоментував подію продюсер гурту Open Kids Юрій Петров.

Відкривала концерт групи юна співачка Anna Petrash, також шоу супроводжували професійні ілюзіоністи і фокусники Magic Five, а шоу-програма була насичена танцювальними постановками та акробатичними трюками популярного шоу-балету тінейджерів Open Crew.

Фото: "Так круто було спостерігати, як батьки разом зі своїми дітьми, співають всі наші пісні!" - продюсер гурту Open Kids Юрій Петров (прес-служба)

Ну і, звичайно ж, не обійшлося і без дітей-артистів групи DETKI, які виконали свою першу сольну пісню:

"Так, виступати на такому чарівному концерті групи Open Kids - це так круто! Адже цього вечора кожен, хто був у залі, відчув чари незабутнього Magic Show", - коментують свій виступ учасниці групи DETKI.

Фото: Шоу-програма була насичена танцювальними постановками та акробатичними трюками (прес-служба)

Вже 9 років творчий центр Open Art Studio вирощує крутих, модних і стильних дітей, які здатні втілити в життя неймовірні задуми режисера і продюсера, а своїм прикладом показати іншим дітям, що можна досягти будь-яких цілей, головне - бажання і прагнення!

Ну, а той, хто не встиг або не зміг відвідати круте Magic Show Open Kids у Києві, матиме таку можливість найближчим часом. Та, щоправда в інших містах України: 8 грудня – Дніпро, ДК Машинобудівників, 13 грудня – Харків, ДС НЮУ, 17 грудня – Одеса, Філармонія.

Нагадаємо, нещодавно телеведуча Леся Нікітюк прокоментувала результати фіналу "Танців".

Також раніше Open Kids зібрали разом зірок шоу-бізнесу.

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