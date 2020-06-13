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Догоняешь! Віктор Павлик дуже неординарно привітав свою дружину-іменинницю

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.06.2020 - 18:37
Догоняешь! Віктор Павлик дуже неординарно привітав свою дружину-іменинницю
Катерина Репяхова і Віктор Павлік ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Дружина-іменинниця співака, показала, як проводить свій день народження

Віктор Павлик і його обраниця Катерина Репяхова днями повідомила новину – пара офіційно стала чоловіком і дружиною. Сталося це ще 29 травня, але молодята зізналися лише через 12 днів, 10 червня – саме на цю дату було призначено пишне торжество, на каратин не повзолил співакові і його обраниці здійснити план. Тепер весілля пара перенесла на серпень в надії, що ситуація з пандемією коронавіруса в світі владнається. Але весілля – не едінственное приємна подія останніх днів. Так, 13 червня Катерина святкує день народження – цього року їй виповнилося 26 років.

Віктор написав оригінальне привітання для дружини і розмістив його текст у Intastories.

"Моя старушенція розміняла другу четвертоліття. Кохана, вітаю, наздоганяєш!" - з гумором привітав дружину Віктор сториз.

Догоняешь! Віктор Павлик дуже неординарно привітав свою дружину-іменинницю

Віктор Павлік з гумором привітав дружину з днем народження ( фото: instagram.com/viktorpavlik)

У сториз Катерина показала, як зустріла свій день народження і що отримала в подарунок від коханого. З такої нагоди пара вирішила політати на вертольоті. Віктор сів біля пілота, а іменинниць розташувалася за його спиною. Пара подивилася з висоти пташиного польоту на околиці Київської обласи.

"Щаслива", – підписала кадр з чоловіком з кабіни вертольота Катерина. "Малюк, кохана! Вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі щастя і здоров'я, успіхів у любові та многая літа", - проспівав останній рядок співак, простягнувши дружині, яка залишилася за кадром, букет квітів.

Догоняешь! Віктор Павлик дуже неординарно привітав свою дружину-іменинницю

Катерина Репяхова і Віктор Павлік політали на вертольоті ( фото: instagram.com/repyahovakate)

"Ми у світлі подій, але життя нашу залишимо за кадром. Нехай ніхто не дізнається, як ми проживаємо заходи, оповиті таємницею домислів і загадок, але є одна правда – ми не подільні як атом", - поетично підписала щасливе фото з чоловіком іменинниця.

Догоняешь! Віктор Павлик дуже неординарно привітав свою дружину-іменинницю

Катерина Репяхова і Віктор Павлік позувала разом в день народження дружини співака ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Раніше Катерина Репяхова розповіла про матеріальне становище пари і спільний побут.

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Автор: Lite

Теги Новини України Виктор Павлик
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