Дочка Володимира Кличко і Хайден Панеттьєрі живе в Україні і майже не бачить маму

Виховувати чотирирічну дівчинку спортсмену допомагає його мати

В августе 2018 года многих поразила новость о расставании яркой пары - украинского боксера Владимира Кличко и американской актрисы Хайден Панеттьери. Об этом стало известно после того, как девушку застукали в ресторане с молодым начинающим актером Брайаном Хикерсоном, с которым она сейчас открыто встречается. Причем 29-летняя девушка настолько погрузилась в налаживание личной жизни, что у нее почти не осталось времени на четырехлетнюю дочь от Владимира, и в результате малышка Кайя-Евдокия живет с папой в Украине, передает US Weekly.

"Хайден действительно редко бывает рядом с дочерью. Она считает, что ребенку сейчас не будет хорошо с ней… Это все душераздирающе и сложно. Они не проводили каникулы вместе", – рассказал инсайдер.

Издание сообщает, что мама видится с ребенком всего несколько раз в год. 42-летний Владимир же воспитывает дочку с помощью своей мамы, а также проводит вместе с ней отпуск - недавно заботливого папу с девочкой засняли на Барбадосе.

Фото: (instagram.com/aif_ua)

При этом, по словам Хайден, они с украинцем расстались по-дружески. Недавно на премьере одного из фильмов Панеттьери отметила: "Мы все еще уважаем друг друга… В такой ситуации я не оказывалась прежде, но думаю, что мы проделали действительно хорошую работу… Конечно, мы совершаем ошибки в воспитании дочери".

Актриса много времени проводит с новым возлюбленным, 28-летним актером Хикерсоном. При этом родные и близкие Хайден недовольны ее новым романом.

Фото: Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон (instagram.com/pagesix)

Пара часто ссорится, а несколько месяцев назад даже попали в полицейский участок из-за того, что выпивший Брайан подрался со своим отцом. Артистку все чаще видят нетрезвой, что очень тревожит ее семью, к тому же она запустила свой внешний вид.

Ранее сообщалось об отмене помолвки Владимира Кличко с актрисой Хайден Панеттьери .

Позже мы писали, что появились новые детали расставания Кличко с Панеттьери.