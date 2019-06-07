Дочка Віри Брежевой полонила ідеальною фігурою в короткому топі

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Дівчина позувала на тлі буйної зелені

Дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман може похвалитися ефектною зовнішністю. Юну красуню часто порівнюють з її знаменитою мамою, адже вони і справді схожі як дві краплі води. В кінці квітня дівчина відсвяткувала 18-річні в США, де живе і вчитися, а зовсім недавно – выпускной, на який прилетіла її мама. Соня не часто балує передплатників в Instagram свіжими знімками, про якщо вже і публікує радує своїм зовнішнім виглядом і демонструє ідеальну фігуру.

Так Соня показала фігуру в короткому картатому топі, продемонструвавши плоский животик. Струму талію і пишний бюст. Дівчина підставила обличчя сонцю, її золоте волосся спадають на спину, а на обличчі немає й грама косметики.

"Літо вже тут", - коротко і лаконічно вона підписала знімок в ретро-стилі на тлі буйної зелені.

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Пыдписники оцінили всю красу кадру і, звичайно, задарували компліментами зображену на ньому дівчину.

"Красуня", "Сексі Соня вже тут", "Соничка красуня", "Як у старому кіно", "Принцеса", "Як красиво фото опрацювала!" - писали коментатори.

Поки Соя відпочиває і насолоджується природою сонячної Каліфорнії, її мама регулярно балує шанувальників свіжими ефектними фото. Так, Віра Брежнєва опублікувала знімки в боді з паєтками – саме в такому вигляді вона пройшлася по центру Києва, а все заради зйомок у новому кліпі "Я не святая".

Крім того, Віра Брежнєва показала фото зі старшою дочкою Валерія Меладзе і розповіла про її захоплення, яке переросло в свою невеличку справу.

Також Віра Брежнєва у повітряному платті викликала ажіотаж у мережі. Вона розповіла про співпрацю з відомим брендом.