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Дочка Олі Полякової в купальнику потішила смішними фото в душі


Дівчинка разом із зірковою мамою відпочиває в Єгипті

14-річна донька відомої співачки Олі Полякової Маша відправилася разом з мамою на відпочинок в Єгипет. Дівчинка вже встигла розбурхати мережу тим, що показала свого бойфренда Максима і розповіла про їхні стосунки. Юній парочці довелося на час розстатися - хлопець уже полетів додому, Маша продовжує насолоджуватися морем і сонцем. Так, вона потішила підписників свого Instagram, яких у неї вже 110 тисяч, забавними знімками.

На фото дівчина в строкатому купальнику відображена у вуличному душі - при цьому вона щасливо сміється і грайливо тягне руки до камери.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Що по вашому краще, море чи гори?" - поцікавилася Марія у фоловерів.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Ті почали навперебій ділитися своєю думкою, а також захоплюватися красою і свіжістю Полякової-молодшої.

  • "Ти така смішна"
  • "Найкраще це твоя мама без трусів"
  • "Класна фотка"
  • "і те, І інше добре, але гарніше всіх ти з мамою"
  • "Принцеса"
  • "Гори на море!!!"
  • "Море і гори по своєму гарні. А ти тут вийшла класно"
  • "Не знаю чому, але на цих знімках нагадуєш мені Леді Гагу"
  • "Маша красуня"
  • "Дуже мила, весела дівчинка"

Нагадаємо, хлопець Маші Полякової розповів історію їхнього знайомства і поділився подробицями відносин з дочкою відомої співачки.

До речі, мама Маші Оля Полякова знову схвилювала мережу пікантними фото. Співачка вирішила повторити свою знамениту еротичну фотосесію з Мальдів "Труси для боягузів" і знову повністю оголилася на відпочинку в Єгипті.

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