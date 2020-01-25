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Дочка Олі Полякової в бікіні спантеличила мережу пляжним фото: мама відреагувала

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Маша спровокувала суперечки пляжним знімком

Оля Полякова разом з доньками Машею і Алісою влаштувала собі заслужені канікули в Мексиці. Сім'я відправилася відпочивати в Канкун, де, до речі, провела відпустку і екс-дружина Потапа Ірина Горова з дітьми. Старша дочка "Королеви ночі" не відстає від мами за кількості фото на пляжі. Маша "вигулює" свої численні купальники, а заодно і демонструє модельну фігуру.

Так, на свіжому кадрі дівчина зображена в купальнику-бікіні модного в новому сезоні відтінку "темний чеддер" (благородне поєднання жовтого та оранжевого). Саме цей колір Pantone назвав одним з найбільш трендових в цьому сезоні. Так, дочка співачки красується на пляжі на тлі блакитного океану. Її від природи трохи кучеряве волосся розпущене. Маша стоїть в профіль, повернувши голову до камери.

"Що якщо я буду постити більше таких фото?" - задала вона питання підписникам.

Порожниною фото можна побачити тут

"У такому віці ще мультики дивляться, а вони попи викладають", - обурився хтось з юзерів, і тут же отримав відповідь від артистки: "Їй 15, які мультики?"

Скріншот коментарів

Думки користувачів мережі кардинальним чином розділилися. Одні зробили дівчині зауваження і вважають, що 15-річній Маші ще рано демонструвати свої форми на камеру. Інші ж підтримали дочку співачки.

  • Маша, не слухай нікого.. Ти розумна, талановита, і фігура в тебе просто неймовірна! Нехай заздрять! І це я пишу не тому що у тебе мама - моя улюблена артистка, а тому що реально ти молодець, робиш над собою величезну роботу. Правильне харчування, спорт, навчання...
  • Дуже красива дівчинка
  • А нічого! Супер фото і ти красуня, як і мама
  • Маша дуже красиво, але, чесно, зарано ще такі фото. Ну це особисто мій погляд
  • Скромність завжди прикрашала людини. Попу не обов'язково виставляти на загальний огляд
  • Занадто відверто, ще зарано!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Оля Полякова з донькою похвалилися стрункими фігурами на пляжі. Співачка і дівчина схожі як дві краплі води.

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