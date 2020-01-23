Дочка Олі Полякової в топі похвалилася витонченою фігурою і ідеальним пресом

Старша дочка Олі Полякової, 14-річна Маша, відпочиває разом з мамою та молодшою сестрою Алісою в Канкуні, Мексика. Співачка відправилася на курорт з дітьми після насиченого американо-канадського концертного туру, де її також супроводжували дівчата. Поки мама працювала, вони відпочивали на пляжі і ходили на шопінг. Так, Маша встигла похвалитися стильним стріт-стайл луком в самому серці Нью-Йорка. Тепер же Маша вирішила вразити своїх підписників відмінною спортивною формою і показати прес.

У InstaStories вона опублікувала кілька кадрів, на яких відображена в чорному топі і з оригінально оформленими рукавом три чверті і штанях в тон. Дівчинка доповнила розслаблений курортний образ білими кросівками і місткою сумочкою через плече. Вона зробила трендову зачіску "мальвіна". В якості прикрас – модні великі золотисті сережки.

"Кубики чек", - підписала Маша селфі біля дзеркала, похвалившись своїм пресом.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

До речі, зі спортом дочка співачки на "ти". БВдома в Києві Маша займається під керівництвом фітнес-тренера Олександра Гончарова. До речі, влітку саме він тренував Олю Полякова та її дівчаток під час їх відпочинку в заміському будинку. Тоді співачка записала на камеру комплекс вправ, який виконувала разом зі старшою донькою.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Крім того, минулого літа Маша встигла побувати в модельному таборі в Греції та Україні, де також в обов'язкову програму входили спортивні заняття і лекції по правильному харчуванню. Пізніше дівчинка полетіла в США, де два тижні провела в спортивному таборі, причому у неї конфіскували телефон і їй довелося якийсь час жити без гаджета.

Варто зазначити, що під час пробіжки в Майамі з Машею трапилася неприємність. У дівчинки почалися проблеми з диханням, і вона зізналася, що раніше у неї були подібні симптоми.