Дочка Емінема "засвітила" ідеальні форми в бікіні

Фото: Хейлі Джейд Скотт (instagram.com/hailiescott1)

Хейлі Джейд Скотт побалувала підписників гарячим знімком, зробленим під час відпочинку

Дочка відомого репера Емінема, 23-річна Хейлі Джейд Скотт, не часто балує шанувальників своїми фото, а відвертими – і поготів. Але в цей раз вона зробила виняток, опублікувавши знімок в бікіні в своєму Instagram-акаунті.

Дівчина стоїть у басейні з прозорою бірюзовою водою і насолоджується приголомшливим виглядом, що відкривається з широких вікон. Хейлі воліє проводити новорічні свята в Австралії, зупинившись в одному з люксових готелів.

"Мені здається, я ніколи не перестану розміщувати пости про це місце", – з захопленням написала вона.

Фото: Хейлі Джейд Скотт (instagram.com/hailiescott1)

Колись маленька дівчинка з кліпів батька перетворилася в справжню дорослу красуню. Хейлі - єдина дитина співака, спільна дочка від екс-дружини Кімберлі Енн Скотт. Стосунки у пари складались непросто. Вони почали зустрічатися ще в школі, будучи підлітками. Через деякий час дівчина пішла з дому і переїхала жити до Емінема. У 1995 році з'явилася на світ Хейлі.

Фото: Хейлі Джейд Скотт (instagram.com/hailiescott1)

Через 4 роки співак та його кохана одружилися, але шлюб проіснував недовго - Кім пристрастилася до наркотиків. Правда, Емінема тягнуло до колишньої дружини немов магнітом і пара знову зв'язала себе узами шлюбу, але і на цей раз нічого доброго з цього не выйло. У 2006 році вони розлучилися остаточно, а репер оформив опіку над Хейлі і забрав її. Крім того, він також опікується звідною сестрою дочки, Уітні - дитиною Кім від іншого чоловіка.

Фото: Хейлі Джейд Скотт (instagram.com/hailiescott1)

Що стосується Хейлі, то дівчина вивчала пихологию в Мічиганському університеті, який закінчила у минулому році, хоча за специалністю працювати поки не збирається, так само як і не марить про кар'єру співачки.

Фото: Хейлі Джейд Скотт (instagram.com/hailiescott1)

Сам же Емінем називає дочку своїм головним джерелом натхнення і мотицвації. Він зізнався, що завжди хотів зробити так, щоб Хейлі пишалася ним, і навіть зараз він з упевненістю завяляет, що його доросла дівчинка – це все, що у нього є, те, заради чого він працює, старається.

Фото: Хейлі Джейд Скотт (instagram.com/hailiescott1)

Нагадаємо, що апетитні форми біля басейну показала і українська співачка Настя Каменських. Вона потішила шанувальників гарячим знімком зі спини, продемонструвавши пишні сідниці.

Раніше знімками в бікіні похвалилася екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос, яка відпочивала з сином і подругами на Барбадосі.

До речі, Оля Полякова в Майамі теж похвалилася стрункою і підтягнутою фігурою в купальнику.