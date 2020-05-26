Добро даруйте: донька Світлани Лободи проникливо прочитала вірш і підкорила своїм талантом

Світлана Лобода вкрай ретельно оберігає своє особисте життя. Виконавиця так і не розкриває всі таємниці і не зізнається, хто ж її обранець і від кого у неї народилася друга дочка - Тільда. До речі, 21 травня дівчинці виповнилося два роки. На щастя для багатомільйонної армії шанувальників Лободи, вона час від часу робить фото і відео зі своїми доньками. Особливо часто останнім часом на instagram-сторінці своєї зіркової мами стала з'являтися 9-річна Єва.

Дівчинка росте копією своєї мами - Євангеліна дуже схожа на Світлану. І схоже, що дівчинка перейняла у мами не тільки красу, але і талант, чим Лобода поспішає поділитися з фоловерами.

На днях Лобода записала для шанувальників домашнє відео зі своєю донькою. Єва проникливо і дуже артистично читає вірш, дівчинка дуже старається! До речі, це не перший раз, коли Світлана записує, як її дочка декламує вірші. Відповідне відео було опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

Вірш можна також знайти на інтернет-просторах:

Добро дарите - чудо из чудес…

От всей души - легко и бескорыстно.

Пусть вырастает рукотворный лес

Добрейших слов и благородных мыслей.

Добро - как чистый воздух на земле,

Не может быть излишним и напрасным.

Дарите - станет мир вокруг светлей

От лепестков подаренного счастья!

А до цього Лобода опублікувала фото з донькою, зроблене під час святкування дворіччя молодшій Тільди. Тоді Світлана також підкорила шанувальників своїм пікантним білосніжним сукнею. Співачка позує у сукні в білизняному стилі - з мереживами і напівпрозорої текстурою.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Нагадаємо, раніше Лобода розповіла про пластичної операції на карантині.