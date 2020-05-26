Добро даруйте: донька Світлани Лободи проникливо прочитала вірш і підкорила своїм талантом

Лобода записала міні-виступ Єви на відео
Світлана Лобода вкрай ретельно оберігає своє особисте життя. Виконавиця так і не розкриває всі таємниці і не зізнається, хто ж її обранець і від кого у неї народилася друга дочка - Тільда. До речі, 21 травня дівчинці виповнилося два роки. На щастя для багатомільйонної армії шанувальників Лободи, вона час від часу робить фото і відео зі своїми доньками. Особливо часто останнім часом на instagram-сторінці своєї зіркової мами стала з'являтися 9-річна Єва.
Дівчинка росте копією своєї мами - Євангеліна дуже схожа на Світлану. І схоже, що дівчинка перейняла у мами не тільки красу, але і талант, чим Лобода поспішає поділитися з фоловерами.
На днях Лобода записала для шанувальників домашнє відео зі своєю донькою. Єва проникливо і дуже артистично читає вірш, дівчинка дуже старається! До речі, це не перший раз, коли Світлана записує, як її дочка декламує вірші. Відповідне відео було опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.
Вірш можна також знайти на інтернет-просторах:
Добро дарите - чудо из чудес…
От всей души - легко и бескорыстно.
Пусть вырастает рукотворный лес
Добрейших слов и благородных мыслей.
Добро - как чистый воздух на земле,
Не может быть излишним и напрасным.
Дарите - станет мир вокруг светлей
От лепестков подаренного счастья!
А до цього Лобода опублікувала фото з донькою, зроблене під час святкування дворіччя молодшій Тільди. Тоді Світлана також підкорила шанувальників своїм пікантним білосніжним сукнею. Співачка позує у сукні в білизняному стилі - з мереживами і напівпрозорої текстурою.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
Нагадаємо, раніше Лобода розповіла про пластичної операції на карантині.
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Автор: Юля Петрова