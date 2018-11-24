"До зустрічі": українські співачки "намилилися" в Росію за нагородами

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

У РФ поїдуть відразу кілька співачок

Відразу кілька українських виконавиць збираються поїхати в Російську Федерацію за музичною нагородою. Відповідний пост розмістила Таїсія Повалій Instagram.

"До зустрічі завтра на Церемонії вручення премії "Золотий грамофон" в Державному Кремлівському палаці", - сказала вона.

Звернемо увагу, що в Росію поїде українка Віра Брежнєва, Світлана Лобода та Ані Лорак. Відповідні постери були розміщені на сторінці "Русского радио" в мережі.

Фото: українка, які зібралися в Росію за преміями (instagram.com/russkoe_radio)

До речі, українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно перенесла термінову операцію на нирках, повідомила, що в лікарні 20 листопада її госпіталізували для планової перевірки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що 20 листопада Світлана Лобода знову потрапила в лікарню. Вона розповіла, що почала свій день у лікарні, а її сусідкою по палаті виявилася відома співачка Аніта Цой.

А також ми розповідали про те, що 24 жовтня Світлану Лободу екстрено госпіталізували в Москві з-за різкого болю в спині. Медики провели Лободі термінову операцію на нирках.

Відео: РБК-Україна