"До сліз це люблю": Ребрик розповіла, як готується до Нового року

Знаменита українська актриса і ведуча Лілія Ребрик поділилася, що Новий рік для неї є одним з найулюбленіших свят. На свою сторінку в Instagram вона виклала святкові фото, на яких позує на тлі по-новорічному прикрашеного каміну.

За словами 38-річної зірки, кадри були зроблені під час гастролей в Житомир з театром, в якому вона грає.

Ребрик зазначила, що в цьому місті вже по-справжньому відчувається атмосфера свята.

"Приїхала з виставою в Житомир, зайшла пообідати(чи це вже повечеряти називається), а тут вже новорічна атмосфера... До чого ж я люблю Новий рік! Як я люблю саму метушню приготування до свята... Люблю прикрашати хату, ялинку, запалювати вогники. Все. Зупиніть мене, бо до сліз все це люблю, чекаю. Ще багато всього напишу з цього приводу, обіцяю. А зараз біжу на виставу. Граємо "Ревізор" в театрі І. Кочерги. А як у вас настрій, вже новорічний? Вже відчуваєте що свято наближається?..." - написала в мережі Ребрик.

Лілія Ребрик (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Також Лілія опублікувала відео, на якому продемонструвала свої акробатичні здібності.

"За півгодини до початку вистави... Театр крута штука. Хочеш-не хочеш, змушує тримати себе у формі! А як у вас з фізичними вправами? Є можливість на роботі розім'ятися? Або спеціально треба ходити в зал? Джинси не постраждали", - пожартувала Лілія Ребрик.

Видео: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик зачарувала новорічною фотосесією з доньками. Вона перевтілилася в помічника Санти.

Відзначимо, що з приходом грудня у повітрі відчувається "дух свята", багато хто всерйоз замислюються про конкретні плани на Новий рік та Різдво. Звичайно ж, українські зірки - не виняток. Селебрітіс вже активно знімаються в новорічних концертах, ТВ-шоу і фотосесіях. А також із задоволенням показують шанувальникам бекстейдж фото і відео з цих підготовок.