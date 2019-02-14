"До мурашок": Полякова захопила живим виконанням пісні до Дня всіх закоханих

Шанувальники підкреслили, що у Полякової красивий голос
На честь Дня всіх закоханих 14 лютого Оля Полякова вирішила привітати і нагадати своїм шанувальникам про важливість найважливішого почуття за допомогу пронизливої композиції "Любов це..."
Так, на своїй instagram-сторінці Полякова опублікувала відео живого виступу зі свого грандіозного сольного концерту в столичному Палаці спорту ще в 2017 році. Сидячи в повітряній вечірній сукні за білосніжним роялем співачка виконує ліричну композицію, демонструючи свій розкішний тембр і силу голосу. І незважаючи на те, що пісня була представлена пару років тому, шанувальники Полякової під її постом зізналися — від виконання в них "мурашки по шкірі".
Оля Полякова - Кохання це...
"Все, що нам потрібно — це любов", — філософськи зауважила Полякова.
У свою чергу підписники поспішили залишити свої відгуки від композиції.
Нагадаємо, раніше пікантне фото 18-річної Полякової викликало фурор в мережі.
А що стосується 14 лютого, то сьогодні українські зірки буквально влаштували романтичний флешмоб, публікуючи рідкісні фото зі своїми коханими.