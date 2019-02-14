"До мурашок": Полякова захопила живим виконанням пісні до Дня всіх закоханих

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники підкреслили, що у Полякової красивий голос

На честь Дня всіх закоханих 14 лютого Оля Полякова вирішила привітати і нагадати своїм шанувальникам про важливість найважливішого почуття за допомогу пронизливої композиції "Любов це..."

Так, на своїй instagram-сторінці Полякова опублікувала відео живого виступу зі свого грандіозного сольного концерту в столичному Палаці спорту ще в 2017 році. Сидячи в повітряній вечірній сукні за білосніжним роялем співачка виконує ліричну композицію, демонструючи свій розкішний тембр і силу голосу. І незважаючи на те, що пісня була представлена пару років тому, шанувальники Полякової під її постом зізналися — від виконання в них "мурашки по шкірі".

Оля Полякова - Кохання це...

"Все, що нам потрібно — це любов", — філософськи зауважила Полякова.

У свою чергу підписники поспішили залишити свої відгуки від композиції.

"Дуже гарно і душевно!" — пише katerina_sypivska.

"Дуже подобається ця пісня в такому виконанні!" — підтримує bachina_elena.

"Аж мурашки по шкірі", — захоплюється marinas_khin.

"Голос просто Вау", — зазначає k.yanuha.

"О це краса... а голі попки ми в Насті вже надивилися", — посміхається orisiagavriliv.

"Олечка, ви просто розумниця!" — пише svetlanapedyk.

"Шикарна жінка, шикарна пісня!" — підкреслює oljga_vrublevskaja.

"Мурашки по шкірі від виконання! Я в основному слухаю рок, але ви розумничка!" — зізнається julimikeladze.

Нагадаємо, раніше пікантне фото 18-річної Полякової викликало фурор в мережі.

А що стосується 14 лютого, то сьогодні українські зірки буквально влаштували романтичний флешмоб, публікуючи рідкісні фото зі своїми коханими.