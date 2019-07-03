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"До чого хороша!" Полякова у відвертому міні зі шнурівкою підкорила образом на Х-факторі

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.07.2019 - 17:45
"До чого хороша!" Полякова у відвертому міні зі шнурівкою підкорила образом на Х-факторі
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка звернулася до шанувальників із питанням

"Королева ночі" Оля Полякова приміряла на себе нове амплуа – вона стала суддею вокального шоу "Х-фактор". Зірка вже приступила до зйомки і освоюється на новому місці, а поки публікує в Instagram фото своїх ефектних образів, в яких глядачі побачать її вже восени на екрані. Так вона постала перед шанувальниками в оригінальный рожевій сукні-міні зі шнурівкою по боках.

"Суперблондинка" обрала вбрання, що ыдеально пыдкреслило лінію декольте – ліф з щільними чашками і пыкантними шлейками. Вона доповнила образ туфлями на виских підборах бірюзового кольору і капелюшком в тон. Волосся Олі гладко зачесане і зібране у хвіст.

"А це як? Взагалі як вам ідея, що я суддя Х-фактор?" - поцікавилася вона думкою шанувальників, попросивши оцінити новий образ.

&quot;До чого хороша!&quot; Полякова у відвертому міні зі шнурівкою підкорила образом на Х-факторі

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

В коментарях до фото фани запопилися яскравим вбранням зірки, а також висловили свою думку з приводу її суддівства. Багато прихильників вважають, що Оля знаходиться насвому місці і буде суворим, але об'єктивним членом журі і наставником.

&quot;До чого хороша!&quot; Полякова у відвертому міні зі шнурівкою підкорила образом на Х-факторі

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"4 топ-виконавці без яких не обходиться жодне свято. Оля, ви просто зайняли своє місце", "Красуня!", "Сувора суддя буде", "Королева", "Буде весело!," "Класик, Ви будете справедлива суддя!", "До чого ж гарна!", "Круто!", "Шикарна дівчинка", "Цукерочка", - писали фолловери.

 

Скріншот коментарів

Раніше Оля вже публікувала фото в образі Барбі" з великим декольте. Тоді шанувальники змогли розглянути ближче її вбрання і по достоїнству його оцінити.

Також Оля Полякова демонструвала один з образів, в якому з'явилася на місці судді. Тоді вона віддала перевагу латексним штанів і асиметричній майці на одне плече – вбрання ідеально підкреслю плавні вигини довгоногої співачки.

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Новини України Оля Полякова
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