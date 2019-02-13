"До болю, до тремтіння, до нудоти": Єфросиніна в Парижі поділилася відвертим

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча також пояснила, чому не публікувала фото з Парижа

Маша Єфросиніна відвідала разом зі своєю молодшою сестрою Лізою Ющенко Париж, звідки, до речі, телеведуча практично не ділилася ніякими фотоновинками. І все ж в останній день своєї поїздки Єфросиніна не змогла не поділитися з шанувальниками душевним одкровенням і неймовірним емоційним ефектом, отриманим від перегляду фільму "Дау".

Єфросиніна зазначила, що не може, як і багато інших глядачів, описати простими словами те, що відбувається в цьому фільмі. "Таких словоформ просто не існує, — пише ведуча. — Побачене за межами зрозумілих форм і уявлень про суть людини".

При цьому Маша уточнює, що фільм "Дау" — це "нелюдський внутрішній розтин", до болю, тремтіння і нудоти одночасно.

Стильна Маша Єфросиніна у Парижі (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Відзначимо, що фільм "Дау" режисера Іллі Хржановського розповідає про життя радянського фізика, лауреата Нобелівської премії Льва Ландау.

Зйомки фільму стартували ще в 2008 році, однак прем'єра постійно переносилася, через що, до речі, головна героїня Радміла Щеголєва (роль Конкордії Дробанцевої – дружина Ландау, за мемуарами якої і писався сценарій) не могла більше ніде зніматися близько 8 років, адже за контрактом вона не могла брати участь у зйомках інших кінострічок до прем'єри "Дау".

Показ картини почався лише через багато років у Парижі 24 січня 2019 року. Його будуть показувати без зупинки (24 години на добу) до 17 лютого в театрі Шатле (де стрічку дивилася Єфросиніна) і театрі де ла Вілль.

Фільм відкриває складні моменти життя Ландау, який пережив арешт, був учасником "Атомного проекту" і став одним з найбільш шанованих учених ХХ століття.

Трейлер до фільму "Дау"

Свій відвертий пост Єфросиніна також супроводила поясненням того, чому нічим не ділилася з Парижа.

"Цей Париж, я запам'ятаю назавжди. Вперше за довгий час ми з Лізою тільки вдвох. Вперше за, не пам'ятаю скільки, ніяких телефонів і соцмереж", — коротко написала Маша.

Нагадаємо, раніше ми пропонували вибрати кращий образ в жовтому костюмі - Маша Єфросиніна та Катя Осадча. Поки що лідирує саме Єфросиніна.

Також до цього ведучий Олександр Скічко розповів, як підкупив компліментами Машу Єфросиніну і отримав роботу.