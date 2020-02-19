Дмитро Комаров ризикне життям на півночі Китаю і покаже виворіт найбільшого Льодового фестивалю

Сьогодні, 19 лютого, о 22.45 глядачів каналу "1+1" чекає черговий випуск тревел-шоу "Світ навиворіт". У продовженні масштабного китайського сезону Дмитро Комаров відправиться на північ Піднебесної - у найхололніший мегаполіс країни, щоб доторкнутися до народження казкового міста з льоду.

Китай - гігантська країна, яка об'єднала в собі різні кліматичні зони. Тут можна побачити і спекотні тропіки, і високогірні поселення, і мляві пустелі, і навіть одне з найхолодніших місць на землі - мегаполіс Харбін. Для команди "Світу навиворіт" північна частина експедиції по Китаю стала найхолоднішою в історії програми, адже температура повітря в Харбіні опускається до мінус 30 градусів, а звичайний окріп з термоса за долі секунд перетворюється в хмару дрібних крижаних кристалів.

Але якщо для більшості людей мінус 30 – моторошна холоднеча, то для жителів Піднебесної це привід влаштувати приголомшливу зимову розвагу – Харбінський крижаний фестиваль. Саме тут щороку, як у казці, зводиться чарівне місто з льоду, а вночі кришталеві палаци і блискучі вежі висвітлюються тисячами різнокольорових вогнів. Грандіозні крижані скульптури цього міста неодноразово потрапляли до Книги рекордів Гіннесса. Для їх спорудження використовують 180 тисяч тонн кришталево чистих, ідеально рівних кубиків льоду.

Щоб розібратися, де ж китайці беруть стільки льоду, і за допомогою яких технологій створюють сучасне крижане диво, Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв приїдуть в Харбін за тиждень до початку фестивалю.

"Готуючись до цієї поїздки, я уявляв собі найсучасніші та хитрі апарати, які створюють ідеальний лід для Харбінського шоу. Але в програмі ми покажемо, що китайці використовують тільки один, вельми примітивний механізм ", - поділиться враженнями ведучий.

У пошуках вивороту казкового фестивалю Дмитро Комаров проведе робочий день в команді льодорубів - людей, які займаються видобутком і доставкою льоду для будівництва. І покаже роботу справжніх героїв, які щодня ризикують життям.

Які труднощі професії льодоруба відчує на собі ведучий тревел-шоу, як адаптуються китайці в умовах екстремально низьких температур, і які ризиковані випробування чекають українську команду в Китаї - дивіться сьогодні у новому випуску "Світ навиворіт" о 22.45 на каналі "1+1".

Нагадаємо, раніше Комаров зізнався, чи ревнує Олександру Кучеренко.