Дмитро Комаров вже визначився, як буде виховувати майбутніх дітей

Ведучий програми «Світ навиворіт» на «1+1» Дмитро Комаров відповів на запитання шанувальників під час своєї першої прямої трансляції на особистому YouTube-каналі.

Головний мандрівник країни поділився своїми принципами виховання дітей, розповів, які сувеніри привозить з поїздок, і показав, що зберігає в шафі робочого кабінету.

Так, Дмитро Комаров зізнався, що колекціонує чай пуер, який дуже полюбив після поїздки в Китай. В його колекції є чай 2006 і навіть 1999 року збору. Як розповів телеведучий, цей напій стає ціннішим з роками. Різні види чаю Дмитро Комаров зберігає в спеціальній шафі в китайському стилі у себе в кабінеті.

Крім того, Дмитро показав частину своєї колекції сувенірів, привезених з різних країн:

«Я колекціоную не магнітики на холодильник, а ті речі, які для мене є особливими. Наприклад, статуя Будди – я її привіз з Таїланду. Обожнюю Таїланд і Південно-Східну Азію. Окуляри з особистої колекції Норгея Тенцинга, який одним з перших зійшов на Еверест, корона короля Мустанга – всі ці речі для мене дуже важливі».

Одне з найпопулярніших питань від глядачів був про те, куди вирушить Дмитро Комаров після закінчення карантину.

«Я тримаю руку на пульсі. Спілкуюся навіть з представниками Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зараз це питання залишається відкритим. Але телеглядачі можуть бути спокійні – в Китаї ми встигли зняти матеріал з великим запасом до початку пандемії. Зараз ми віддалено над ним працюємо, і програми «Світ навиворіт» виходять в звичайному режимі. Я сподіваюся, що ситуація скоро стабілізується, і ми поїдемо знімати далі», - відповів Дмитро.

Також відповідаючи на запитання шанувальників, Дмитро Комаров розповів про те, яких принципів буде дотримуватися у вихованні дітей в майбутньому.

«Коли у мене буде дитина, я не буду радити їй, ким стати. Вона визначиться самостійно. Моя філософія така: дитина сама повинна вирішити, що їй цікаво, а завдання батьків – максимально забезпечити її якісною освітою і комфортними умовами для гарного, правильного розвитку як особистості. Щоб вона не сиділа в смартфоні цілими днями, а ходила на різні гуртки, займалася різними видами діяльності, була активною, мала якісь інтереси», - поділився телеведучий.

Про те, як Дмитро Комаров познайомився з оператором Олександром Дмитрієвим, як команда «Світу навиворіт» зберігає сало в поїздах і знаходить мову з різними героями, дивіться на особистому YouTube-каналі Дмитра Комарова.