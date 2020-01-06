Дмитро Комаров і його молода дружина зворушливо вітають з Різдвом з Сінгапуру

Кучеренко і Комарів знову підготували листівку на екзотичному тлі
Відомий український мандрівник Дмитро Комаров і його дружина, модель і Міс Україна-2016 Олександра Кучеренка все ще насолоджуються відпочинком в компанії один одного в Сінгапурі. В далеку країну пара прилетіла на новорічні та різдвяні канікули. Все ж Олександра і Дмитро бачаться не так часто, як їм би того хотілося. Наприклад, велику частину 2019 році Комарів провів в експедиції до Бразилії, а також у підготовці до нової серії програм "Світ Навиворіт". Тому будь-яку можливість провести час разом пара використовує по максимуму.
Проте навіть у Сінгапурі Комарів та Кучеренко не забувають про шанувальників. І надсилають свій в прямому сенсі теплий привіт.
Наприклад, молодята опублікували фотолистівку на Новий рік 2020, який відсвяткували прямо на пляжі! Більш того, модель навіть примудрилася приготувати олів'є в екзотичній країні. Так що "найголовніша традиція" зустрічі нового року була дотримана.
Тепер же зіркова пара залишила привітання на Різдво 2020, яке відзначають сьогодні - в ніч на 7 січня. І знову на тлі екзотичних пейзажів, що виглядає дуже незвично.
Олександра Кучеренка і Дмитро Комаров вітають з Різдвом 2020 (фото: instagram.com/komarovmir)
Мандрівник у зверненні до шанувальників вирішив нагадати про свою благодійну ініціативу "Чашка кави".
Тим часом шанувальники зіркової пари поспішили залишити свої захоплені коментарі:
Скріншот коментарів: instagram.com/komarovmir
Нагадаємо, раніше дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренка підкорила новорічних ретро-образом.