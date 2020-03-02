Дмитро Дікусар розповів, якою буде його третя дружина

Один з найбільш відомих танцюристів України Дмитро Дікусар розповів про інтимне. В ексклюзивній рубриці про роль мами в житті відомих чоловіків програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» Дмитро та його мама Софія Дікусар розповіли, через що розпалися 2 попередні шлюби чоловіка та якою буде 3-тя дружина танцюриста.

Саме мама відвела маленького Дмитра Дікусара на танці, приділяла весь вільний час, платила неймовірні гроші за заняття та постійно підтримувала. Дмитро ж у свою чергу займався дуже старанно і, не дивлячись на постійні програші танцювальних конкурсів, все більше і більше працював над собою. Вже за декілька років Дмитро таки досяг успіху – став фіналістом кубка Європи з латиноамериканських танців, а також був призером Чемпіонату світу. Після участі Дмитра в популярному телевізійному танцювальному шоу про нього говорили всі, та, на жаль, не завжди добре.

«Так, мені тоді було не дуже легко. Тому що кожен вважав своїм обов’язком на вулиці запитати щось або прокоментувати. Хтось вважав, що він альфонс – люди ж добрі… Мені було нелегко», – зізналася мама Дмитра Дікусара Софія Дікусар в програмі «Ранок з Україною».

Дмитро Дікусар (фото: соцмережі артиста)

А все через роман Дмитра зі співачкою Іриною Білик. При чому сама Софія Василівна вибір сина схвалювала.

«Нічого. Ніяких порад я навіть в очах не читав, жодних засуджень – нічого. За це дуже дякую! Мені завжди було дозволено самостійно вирішувати питання, а в особисте ніхто не втручався, – коментує Дмитро Дікусар. Танцюрист додав, що саме представники ЗМІ почали дозволяти собі зайвого. – Преса почала руйнувати наші стосунки у своїх статтях набагато раніше, наче всі чекали цього завершення».

Роман танцюриста зі співачкою Іриною Білик тривав три роки. А розрив Дмитро переживав важко. Мама теж надто болісно сприйняла їхній розрив, тому коли син повідомив про заручини з Оленою Шоптенко, жінка не зраділа, але промовчала.

«Олена зі мною конкурує і її це насторожувало, вона не зовсім розуміла, як наші відносини перейшли з фази файту (прим. ред. з англ fight – сварка) іноді, може, награного для телебачення, але все ж якесь тертя у нас було, якась конкуренція обов'язково була!» – зізнався танцюрист.

У шлюбі з Шоптенко Дікусар прожив три роки. І коли й ці стосунки вичерпались, поїхав за втіхою до рідної Одеси. Відтоді минуло вже 4 роки. Сьогодні Дмитро заявляє – наступний раз одружиться лише, коли знайде таку ж дівчину, як його мама.

«Я кажу одним словом: моя мама – фея! У неї є якісь чарівні здібності, дар любити людей навіть, коли вони плюють їй в душу неодноразово, тобто дар усіх прощати. Я хочу знайти таку ж добру, безкомпромісну жінку, як вона», – зізнається Дмитро Дікусар.