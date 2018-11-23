"Для нас це експеримент": ТНМК випустили довгоочікуваний альбом

ТНМК (фото: пресс-служба гурту)

До платівки увійшло сім різних за звучанням потенційних хітів - від варіацій хіп-хопу до блюз-року і святкового фанку

В п'ятницю, 23 листопада, вийшов новий, сьомий за рахунком, альбом культового українського гурту ТНМК.

Це, до речі, перший повноформатний реліз групи з часів платівки "Дзеркало", яка вийшла ще 2014 року.

"Для нас це експеримент. Ми вперше зробили альбом без скитів, які були у нас завжди. У реліз увійшло менше пісень, хоча це тільки перша порція. Ми записали багато нового матеріалу. Далі буде!" - прокоментував реліз Олександр "Фоззі" Сидоренко.

В альбом "7" увійшли чотири раніше відомих композиції. Недавній містичний сингл "Янголи", на підтримку якого Ольга Навроцька зняла ефектне відео за мотивами свого інді-фешн фільму "Нерозлучнi". Духопід'ємний хард-рок "Гострi Ножi" - спільно з культовою групою "Брати Гадюкіни". Драйвовий Christmas-фанк "Рiздво Рок-н-рол". І, нарешті, саундтрек до фантастичного фільму "Бобот та енергія Всесвіту" - "Друга Новина".

Також на альбомі є кілька несподіваних сюрпризів.

Нагадаємо, раніше Олександр Сидоренко написав пронизливий вірш про Донбас.

Відео: РБК-Україна