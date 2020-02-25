Довгі або короткі? Леся Нікітюк підкинула фанам нову тему для обговорення

Леся Нікітюк зараз відпочиває в Єгипті, насолоджуючись теплою погодою і купанням в морі. Звичайно ж, телеведуча не забуває ділитися барвистими фото в своєму Instagram, однак останні кадри викликали на подив бурхливі обговорення серед підписників знаменитості. Так, спочатку її розкритикували за "вульгарне" фото в купальнику, та ще й з розпухлою губою. Леді Ле не залишилася осторонь і з гумором поставилася до ситуації, пожартувавши в наступній публікації над однією з найактивніших хейтерш.

На цьому вона вирішила не зупинятися і підкинула шанувальникам нову тему для дискусій. Леся опублікувала кілька кадрів, зроблених ввечері на території її готелю. Ведуча позувала у білій футболці і короткій джинсовій сорочці, під якою не видно спідниці або шортів.

Зірка прийняла кілька ефектних поз і запропонувала користувачам мережі висловити свою думку щодо її ніг, а також поцікавилася, які ноги більше подобаються хлопцям - довгі чи короткі.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Поки ми в сторіс обговорюємо тему маленьких грудей.. хотілося б закинути нову тему для роздумів - Ноги!!! Довгі або короткі? Комплекси??!? Що думають хлопці???" - підняла важливе питання Нікітюк.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери активно підключилися і почали ділитися своєю думкою в коментарях, а заодно обсипати компліментами ніжки самої Лесі.

Як володарка найдовших ніг вважаю, що звичайно довгі. Як у Лесі норм

Хлопцям буває взагалі пофігу))тут більше порівняння себе з іншими особинами жіночої статі,заздрість і т.д

Дивлячись на ваші довгі і ровнехонькие ноги, Леся, комплексую)) а так, взагалі і короткі бувають милі)) а найкраще середні!

Ноги-боги, однозначно довгі !

Красунька

Довгонога блондиночка

А ці ноги ноги, апетитні форми у вас дамочка )

Ноги Найс, ступні на любителя

Яка гарна фігура,а ніжки такі стрункі. Та взагалі Леся ти завжди неперевершено красива

За ніж купували ноги

Я думаю що не гарних жінок не буває. Кожна з вас своєрідна і з великими і з малими і з довгими і з короткими. Просто є чоловіки які красу помічають а є які ні

Хейтеры пішли геть!

Ого які ноги, Леся - ти не просто зірка, ти Мега зірка

Божественні ноги, від імені всіх хлопців)))

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в купальнику влаштувала запальні танці з бегемотом в Єгипті.