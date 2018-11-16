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DJ NANA попросила кліматичного притулку на Мальдівах

Lite » Зірки 16.11.2018 - 07:17
DJ NANA попросила кліматичного притулку на Мальдівах
DJ NANA. Фото: instagram.com/anastasia_domination

Екс-учасниця групи NIKITA занудьгувала по теплу

DJ NANA розмістила на своїй сторінці в Instagram пост, в якому поскаржилася на погоду в Києві.

Екс-учасниця групи NIKITA попросила кліматичного притулку на Мальдівах.

"Тільки вийшла на вулицю, і тут же виникла ідея попросити кліматичного притулку на Мальдівах (фото з Майамі для залучення енергії) Хто зі мною?" - написала в мережі зірка і супроводила повідомлення знімком, на якому вона позує на березі океану в купальнику.

DJ NANA попросила кліматичного притулку на Мальдівах

DJ NANA попросила кліматичного притулку на МальдівахФото: instagram.com/anastasia_domination

Фоловери DJ NANA тут же оцінили цей кадр і почали писати хвалебні оди її фігурі.

"Ти кайфовая!", "Красуня!", "Відмінна фігура!" - написали блогери. А деякі навіть побажали Анастасії заміжжя. Мабуть чере те, що вона занадто часто виставляє свої сміливі фото.

DJ NANA попросила кліматичного притулку на МальдівахDJ NANA попросила кліматичного притулку на Мальдівах

Скріншот: instagram.com/anastasia_domination

До цього экс-учасниця "Танців з зірками" зробила неождинное заяву.

Нагадаємо, раніше Dj NANA заявила, що завжди звертала увагу на "поганих хлопців" в школі.

До цього Dj NANA розповіла, як поборола комплекси.

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