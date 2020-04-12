Діва й янгол: Ірина Білик зворушила фото з сином і зізнанням про виховання дітей

Ірина Білик нещодавно відсвяткувала ювілей – 6 квітня українській поп-діві виповнилося 50 років, і хоч святкові концерти довелося перенести через карантин, а сама зірка знаходиться на самоізоляції в заміському будинку, вона знайшла спосіб поспілкуватися з шанувальниками і навіть вийшла в прямий ефір. Ірина розповіла про коханих синів Гліба і Табріза, а також розговорилася про чоловіка Аслана Ахмадова. На новому фото вона постала разом з молодшим хлопчиком і зізналася, що її діти – найкращий подарунок в житті.

Співачка позує у total black образі – сукні з прозорим довгим подолом і подовженому піджаку. Контрастна деталь – білосніжний капелюх. Маленький Табріз виглядає не менш сильно, ніж його мама і сміливо позує перед камерою.

"Нещодавно в інтерв'ю журналу "Woman magazine" я сказала, що найкращий подарунок у моєму житті - це мої сини! А який подарунок для вас найкращий у житті?" - запитала Ірина.

Фото: Ірина Білик з сином (instagram.com/bilyk_iryna)

Шанувальники у першу чергу оцінили образ мами і сина.

Шикарна жінка!

Ірочка, ви молодчинка і все у вас гарно - і дітки, і чоловік

Іра, ви, красунечка

Неймовірно гарні!

Діва з янголом

Син і мама - зірки!

Скріншот коментарів

В сторінці в Instagram журналу "Woman magazine" Ірина поділилася своїм ранковим ритуалом, розповіла про кулінарні таланти і зізналася, що вірить у гороскопи.

"Ранок я починаю зі склянки теплої води і посмішки", - розкрила секрет гарного дня співачка, а також зізналася, що любить готувати всі страви української кухні.

В школі Ірину називали "білка". Її улюблене місто – рідний Київ. "Краса, доброта і вишуканість", – описала вона трьома словами малу Батьківщину.

Фото: Ірина Білик з сином (instagram.com/bilyk_iryna)

У зірковій сумочці завжди є пудра і крихітна цукерочка. Ірина вірить у гороскопи і астропрогнози, а розсердити її може тільки неправда про неї.

Що стосується виховання дітей, співачка не завжди проявляє м'якість. "Я стаю дуже суворою мамою, коли мене не чують", - зізналася вона.

Раніше Ірина Білик заговорила про розставання і шанс на нове життя.