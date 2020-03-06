Дімаш Кудайберген: хто він такий і в чому його феномен?

Вже зовсім скоро, 11 березня в Палаці Спорту відбудеться перший сольний концерт музичного феномена Дімаша Кудайбергена - всесвітньо-відомого казахстанського виконавця і мульти-інструменталіста.



Напередодні концерту ми зібрали цікаві факти про виконавця:



1) Першу в житті перемогу у міжнародному конкурсі Дімаш здобув у 2012 році в Україні, де виконав пісню Олександра Пономарьова "Я люблю тільки тебе".



2) Дімашу 25 років, а його професійного стажу - 20 років. 5 років музикант став навчатися грі на фортепіано, а в 6 років вже переміг у республіканському дитячому конкурсі. У дитинстві його улюбленими іграшками були аудіокасети та мікрофони. І на дитячих малюнках артист зображував не машинки і танки, а самого себе з мікрофоном у руках.

3) В рідному Казахстані співак отримав всі можливі нагороди і премії. У Китаї став "Самим популярним співаком Азії" за версією Top Chinese Music Awards, "Кращим зарубіжним співаком" за версією MTV, "Співаком року" за версією журналу "ОК" та ще десятком "самих-самих" за версією інших музичних премій. Його перший цифровий альбом в перші 40 секунд став платиновим. В Азії він збирає найбільші стадіони – 150 тисяч глядачів одномоментно. А своїх фанатів у 50 країнах світу він кличе dears.



4) Дімаш грає мінімум на п'яти музичних інструментах, включаючи в концертні номери соло на ударних, на домбрі, а також акомпанує собі на фортепіано. Останнім часом на репетиціях з'явилися ще гітара та ксилофон.



5) У підлітковому віці Дімаш серйозно займався спортом: плаванням і таеквондо. З таеквондо у Дімаша червоний пояс. Сьогодні свої спортивні навички артист застосовує і на сцені. Завдяки заняттям з плавання музикант здатний надовго затримувати подих і з легкістю тримати довгі ноти, а пластику, придбану на заняттях бойового мистецтва, артист використовує в своїх шоу.



6) Дімаш неодноразово був визнаний найкрасивішим чоловіком світу за версією TC Candler. До речі, рейтинг TC Candler відображає думку групи голлівудських фахівців в області шоу-бізнесу, культури і моди.

7) Про його творчість відгукуються відомі актори Дрю Беррімор і Джекі Чан, співачка Лара Фабіан виконує з Дімашем дуетні композиції, а американська модель Єва Лонгорія запрошує музиканта в якості почесного гостя гала-концертів Global Gift в Парижі і Каннах.



8) Відео Дімаша, де він виконує пісню SOS на конкурсі I am Singer в Китаї набрало за першу добу 600 млн. переглядів. А вже через три місяці після дебюту в Китаї, 60 мільйонів слухачів однієї з китайських радіостанцій проголосували за Димаша і його портрет з'явився на самому великому екрані Нью-Йорку на Times Square.



9) У цьому році Дімаш записав саундтрек до фільму "Авангард", в якому відомий актор Джекі Чан виконав головну роль і виступив в ролі режисера.



10) Перший сольний концерт Дімаша Кудайбергена в Києві відбудеться в рамках світового туру ARNAU TOUR 2020. Київ для Дімаша особливе місто, в якому він відчуває себе як вдома. Дімаш вже бував раніше в столиці України, під час зйомок двох своїх відеокліпів. Дімаш встиг попрацювати з популярним українським кліпмейкером Аланом Бадоєвим.