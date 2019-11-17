Дико весело: Лілія Ребрик влаштувала піжамну фотосесію з чоловіком і доньками (відео)

Лілія Ребрик в черговий раз порадувала своїх фанатів подробицями свого сімейного життя. Стильна ведуча демонструє відмінний смак скрізь. Так, наприклад, теле-зірка влаштувала піжамну вечірку у себе вдома. Відео українська селебріті опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Також Лілія зазначила, що її сім'я приєдналася до благодійного дня піжам, який перший раз в цьому році відзначають в Україні.

"Фотосесія вчотирьох- це завжди дико весело. Наша дикасімейка долучається до благодійного дня піжам, який вперше відбудеться в Україні. У вівторок, 19 листопада, українців запрошують долучитися до масштабної благодійної акції на підтримку дітей, які проходять тривале лікування, та їхніх родин. «Всеукраїнський день піжам» об’єднає зірок, лідерів думок та усіх охочих допомогти у створенні Сімейних Кімнат Рональда МакДональда в українських лікарнях.", - написала Ребрик під відео.

Лілія нагадала, що Фонд Будинок Рональда МакДональда допомагає батькам бути поруч зі своїми хворими дітьми під час проходження лікування. Будує та утримує в Україні Сімейні Кімнати. Їх відкривають у державних лікарнях і облаштовують усім необхідним для задоволення побутових потреб родин. Батьки дітей, які перебувають на лікуванні, можуть відпочити у комфортних умовах, а діти – відволіктися від процедур, провести час разом із близькими та відчути їхню підтримку.

"Для участі в акції потрібно:19 листопада одягнути вашу улюблену піжаму. На роботі, навчанні або просто вдома зробити фото в піжамі і опублікувати його в соціальних мережах з хештегом # ДеньПіжам і передати виклик трьом друзям. Підтримати відкриття сімейних кімнат у лікарнях України: Зробити внесок на будь-яку суму за посиланням https://rmhc.org.ua/donate/. Приєднуйтесь і Ви. Результат фотосесії покажу обов'язково",- написала телеведуча.

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик зворушила фанів ніжністю з чоловіком.