Дикі серцем: Кайлі Дженнер з мамою та донькою приміряли стильні вбрання з хижим принтом

Кайлі Дженнер (фото: www.instagram.com/kyliejenner/)

Сім'я прикрасила обкладинку Harper's Bazaar Arabia

Кайлі Дженнер стала мамою в минулому році, з тих пір життя знаменитої красуні круто змінилося. За словами дівчини, вона по-іншому стала відчувати себе і своє призначення. Тому підтвердження і численні селфі з однорічною Стормі, які регулярно прикрашають Instagram 21-річної зірки. А кілька годин тому вона представила нову зйомку для Harper's Bazaar Arabia, де знялася разом з мамою Кріс Дженнер і малятком.

Кайлі, Кріс і Стормі в новій зйомці (фото: instagram.com/kyliejenner)

На декількох обкладинках вони постали в абсолютно різних образах. На одній, мабуть, найбільш незвичайній, всі три красуні приміряли стильні вбрання з хижим принтом. Кріс блищить в довгій сукні, що відкриває плечі, яскравого леопардового забарвлення і великих окулярах Dolce & Gabbana в такий же оправі. Кайлі одягла чорну сукню з леопардовими вставками, вузькі окуляри, хижого принту колготки і туфлі на величезній шпильці. Малятко Стормі також не обійшов стороною хижий тренд. На ній надіто платтячко на тонких бретелях з леопардовими плямами і великими квітами. "Для сильних жінок! Може, ми їх знаємо, може, ми і є вони, а може, ми їх виховаємо", – підписала Кайлі знімок, який опублікувала на своїй сторінці.

Три покоління родини Дженнер у всій красі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Для фотосесії знаменитим красуням також вибрали масу інших нарядів. Вони демонструють однотонні брючні костюми і довгі плащі. На одній з обкладинок Кайлі з'явилася одна – у вбранні total black. А ще одна показала Кайлі і Кріс в чорно-білих стильних ансамблях. Дівчата позують у забавних і часом дуже зворушливих позах: Кайлі тримає на руках Стормі, тут же є і кадр, де Кріс тримає свою дитину Кайлі.

Кайлі з мамою (фото: instagram.com/kyliejenner)

Серію фото в своєму мікроблозі Кайлі також доповнила словами, повними ніжності. "Я ніколи не думала про любов матері, поки сама не стала нею. Немає достатньо сильних слів, щоб сказати тобі, як сильно я тебе люблю і я щаслива, що ти є в моєму житті", – підсумувала знаменита красуня.