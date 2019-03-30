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"Дика сімейка": Лілія Ребрик поділилася романтичними фото з Відня

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.03.2019 - 09:51
"Дика сімейка": Лілія Ребрик поділилася романтичними фото з Відня
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Чоловік і дружина весело проводять час у столиці Австрії

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно полонила фотосесією в образі лісової Мавки, зворушила шанувальників милими сімейними фото. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала кілька забавних і романтичних знімків з чоловіком Андрієм Диким.

Як розповіла Лілія, вони з чоловіком проводять час у столиці Австрії Відні. Парочка сфотографувалася на тлі великого колеса огляду, а пізніше і всередині нього. При цьому вони закохано обіймалися і щасливо посміхалися на камеру.

&quot;Дика сімейка&quot;: Лілія Ребрик поділилася романтичними фото з Відня

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком

"Тааак, ми з @andrii_dykyi у Відні. Слова тут зайві...))) #дикасімейка", - прокоментувала публікацію Ребрик.

&quot;Дика сімейка&quot;: Лілія Ребрик поділилася романтичними фото з Відня&quot;Дика сімейка&quot;: Лілія Ребрик поділилася романтичними фото з Відня

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком

Телезірка регулярно балує підписників фото з чоловіком і доньками і ділиться подробицями їхнього життя.

&quot;Дика сімейка&quot;: Лілія Ребрик поділилася романтичними фото з ВідняФото: Лілія Ребрик з чоловіком

Фани відзначили в коментарях, що Ліля і Андрій - прекрасна пара і справжнє джерело натхнення, а також побажали мм відмінної відпустки.

"Яка Ви класна пара, Ви приклад для всієї України!!! Молодці. Хороших Вам вихідних. І в понеділок зустрінемося в "Ранок з Україною";

"Ваша батьківщина для нас приклад любові, підтримки, взаєморозуміння і позитиву!!!";

"Прекрасне місто, дуже романтичний, обожнюю Відень) гарного відпочинку, насолоджуйтеся один одним";

"Які ви молодці! нереально крута "дика сімейка, в прямому сенсі цього слова";

"Вітаю з поїздкою удвох, ви давно мріяли і заслужили, добре відпочити";

"Божечки! Як ви мені подобаєтеся, вами можна милуватися і брати приклад! Будьте щасливі! І так тримати";

"Щастя Вам, ви круті, немає слів)))";

"Як я вас люблю , ви такі справжні, щирі Можливо тому, що була свідком зародження вашого кохання, а також, що Лілія мені мені близька по духу.Хай удача завжди буде з вами!" - бажають фоловери.

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик здивувала пластичним піруетом на дивані (відео).

До речі, Лілія Ребрик розповіла, як розслабляється після робочого тижня.

 

 

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