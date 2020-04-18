Дика левиця: Надя Дорофєєва в одному халаті засвітила стрункі ніжки на пікантних фото

Надя Дорофєєва вміє навіть карантинні луки і селфі перетворити на захоплююче видовище і змусити з обговорювати з ентузіазмом в мережі. Співачка майстерно дивує цікавим контентом і не дає забути про себе. Вона знімає влоги, виходить в прямі ефіри і балує шанувальників вельми цікавими і пікантними домашніми кадрами. Так, нещодавно дівчина показала струнку фігуру в білосніжній білизні. До речі, співачка повідомила, що на карантині трохи набрала у вазі – чоловік Володимир Дантес спокушає дружину кулінарними шедеврами власного приготування. Артистка вирішила знову додати "перцю" в Instagram-контент і показала домашній фотосет в халаті.

На зірці – сірий легкий халат з натуральної тканини. На голові – рушник, на обличчі – сонячні окуляри. Надя чітко окреслила губи і нафарбувала їх матовою нюдовою помадою. В якості аксесуарів – оригінальні сережки-кільця і масивний золотий ланцюжок. Вона доповнила зухвалий домашній образ масивними чорними черевиками на грубій підошві.

Надя розташувалася в кріслі так, щоб у кадр потрапили її стрункі ніжки, вона спеціально злегка розстебнула халат, щоб додати фото пікантність.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"i'm a bitch , i'm a boss. Зацініть мої 50 відтінків сірого", - запропонувала зірка шанувальникам.

Під фотосетом фани співачки охоче стали коментувати її спокусливий і зухвалий цибуля.

Красуня! Завжди в стилі

DoDo як завжди на стилі

Богиня

Божественна Bitch, божественна Boss

Шикарна

Дика левиця, ти моя цариця

Це просто топ

Чарівна, як і завжди

Ти бомба

Ну красуня, звісно, нічого не скажеш

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва "здала" улюблені місця в Києві і розповіла про свій гардероб і принципі вибору речей.