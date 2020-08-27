Не дієти і позбавлення: Маша Єфросиніна розсекретила свої принципи правильного харчування

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча зізналася, як прийшла до свого ідеального раціону

Маші Єфросиніній відмінно вдається тримати себе у формі. Ведуча зізнається, що не дуже любить спорт, а ось принципів здорового та правильного харчування дотримується давно і знає всі тонкощі роботи свого організму і його реакції на той чи інший продукт. Теледіва виглядає стрункою і підтягнутою, але так було не завжди, про що вона охоче розповідає своїм підписникам. Її шлях до схуднення був нелегким, зате тепер вона досконало вивчила особливості свого організму і тримати себе у формі їй не складно.

Ведуча вирішила поділитися з шанувальниками в Instagram основами побудови схеми правильного харчування і розповіла, що для неї означає це поняття.

"Це не дієти, не позбавлення, не вміння протриматися 16 годин, тому що це круто працює... Для мене ПП - це в першу чергу, усвідомленість. Вміння чути себе і свої і тільки свої відчуття... Тобто я абсолютно точно знаю, що всякого роду насильство над собою у харчуванні - це дикий стрес. А стрес знищує організм крутіше картоплі фрі.

Маша Єфросиніна чуйно прислухається до свого організму в питанні вибору продуктів (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

А от розуміння, що ти виключаєш щось з раціону, тому що саме ти будеш почувати себе краще, енергійніше і здоровіше - це ніколи не буде викликати тиск на психіку. Довгі роки я навчалася цієї усвідомленості. Навчалася розпізнавати, як саме мій організм реагує на кожен продукт, який я в нього "закладаю", - пояснила ведуча.

"Крім своїх відчуттів, я довіряю обстеженням. Наука і медицина посунулися вперед прям дуже сильно: сьогодні ми знаємо багато про глютен, лактозу та інші чинники впливу на організм, які були для наших бабусь не інакше ніж "напевно, підняла з підлоги і з'їла, ось і нетравлення", - розповіла Маша.

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна розповіла про своїх маленькі радощі і зачарувала фото з чоловіком в День Незалежності.