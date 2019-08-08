"Дієта зазнала краху": Катя Осадча в купальнику і шортах здивувала заявою

Катя Осадча та Юрій Грбунов у всю насолоджуються відпочинком на турецькому узбережжі. Ведучі релаксують на пляжі і весь час публікують на сторінках в Instagram фото в розслаблених образах, а також не забувають ділитися романтичним настроєм. Катя із задоволенням змінює купальники і кожен раз захоплює підписників стрункими формами. В вою чергу, фолловери зірки жваво цікавляться її раціоном і правилами харчування, адже також хочуть мати подібну фігуру.

Катя вирішила трохи почекати з одкровеннями, але пообіцяла, що обов'язково розкриє свої секрети. Більш того, ведуча зважилася на зізнання – на відпочинку вона закинула дієту.

Теледіва опублікувала знімок в яскравому пляжному вбранні. Поверх купальника-балконет вона накинула легку сорочку й наділа строкаті жовті шорти. Свій лук зірка доповнила крислатим капелюхом і сонячними окулярами.

Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

"Пам'ятаю, що обіцяла написати про свій режим харчування, але вирішила, що напишу по поверненню, аже на відпочинку дієта зазнала краху", - констатувала знаменитість.

Підписники підтримали рішення Каті і зазначили, що відпустка - це місце, де можна собі трохи дати волю. Крім того, вони захопилися відмінною фізичною формою провідною.

Катюня і це правильно, будинку треба сивіти на дієтах, а на курортах треба топтати смакоти!

Супер! Красуня

Насолоджуйтеся відпочинком. А смачна їжа - це невід'ємна частина гарного відпочинку!

Дуже гарна!

Наша людина!

Вау!

Молодець!

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Раніше Катя Осадча захопив повітряним ніжним образом в сарафані від українського дизайнера.

Нагадаємо, що під час відпустки Туреччині Катя Осадча та Юрій Горбунов відвідали грандіозний концерт Дженніфер Лопес в рамках її світового туру.