З діадемою і в фатиновой спідниці: Катя Осадча підкорила стилем на вечірці Viva! Бал

Катя Осадча продовжує свій "світський марафон". Телеведуча буквально кожен день відвідує відразу кілька заходів, звідки не завжди встигає робити оновлення на своїй instagram-сторінці. Та все ж не забуває про свою армії шанувальників (а це понад 1,2 млн чоловік) та ділиться епізодичними відео в розділі сторіз.

Так, Осадча стала однією із зоряних гостей вечірки "Viva! Бал", яка відбулася ввечері 23 квітня в центрі столиці. Безумовно, телеведуча програми "Світське життя" не змогла пропустити таку подію.

Катя Осадча на вечірці " Viva! Бал (фото: instagram.com/kosadcha)

Для відвідування вечірки Осадча вибрала дуже елегантний і одночасно незвичайний образ. На телеведучій – пишна фатиновая спідниця ніжного пудрового відтінку. Повітряний і легкий низ цікаво урівноважує стриманий і навіть діловій верх – чорний жакет з широким шкіряним поясом.

Образ довершують чорні туфлі на шпильці, а також масивні сережки і ніжна діадема у волоссі. Волосся зібране у вечірню зачіску. Макіяж з акцентом на очі.

Катя Осадча на вечірці " Viva! Бал

Зазначимо, що 23 квітня Осадчої почалося більш ніж активно. Вже о 7 ранку телеведуча публікувала фото з машини, коли прямувала в студію програми "Сніданок з 1+1". Для прямого ефіру Осадча вибрала дуже соковитий брючний костюм яскравого рожевого кольору. Образ доповнила біла кепі. Під час ефіру Осадча зробила кілька фото з ведучими ранкової програми (Людмила Барбір та Руслан Сенічкін).

Також нагадаємо, що 21 квітня відбувся грандіозний суперфіналу шоу Голос країни 9 сезон, переможницею якого стала одна з фавориток Оксана Муха. При цьому прихильники проекту також звернули увагу на шикарний вечірній образ Каті Осадчої. Телеведуча з'явилася на сцені шоу в елегантній довгій вечірній сукні з розрізом до середини стегна. При цьому плаття – білого кольору, повністю прикрашена паєтками. Шанувальники ведучої навіть відзначили, що в такому образі вона схожа на наречену.