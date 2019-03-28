Дівчина-весна! Осадча розчулила мережу "сонячним" образом (фото)

Катя Осадча анонсувала зоряний репортаж із церемонії нагородження The Brightest Looks
Катя Осадча продовжила радувати своїх шанувальників знімками із якрими образами, які ніби "веснянки" - просять у мінливої березневої погоди більше сонця і тепла. Днями Київ накривав пухнастою ковдрою мокрий сніг, і відома телеведуча опублікувала в мережі кумедне "тематичне" фото. Тепер же вона виклала в Instagram кадр, на якому показалася у легкій сукні з квітковим принтом.
Нинішній образ Осадчої доповнив світло-бежевий капелюшок.
Завдяки її щирої посмішці, чорно-білий знімок буквально світиться.
"Yesterday look! Коли зовнішнім виглядом намагаєшся закликати весну!" - підписала вона фото.
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Також популярна шоувумен опублікувала цілу порцію знімків та анонсувала зоряний репортаж із церемонії нагородження найстильніших The Brightest Looks 2018.
Він буде транслюватися цієї суботи, 30 березня, у програмі "Світське життя".
The Brightest Looks 2018 (фото: instagram.com/kosadcha)
У коментарях до повідомлення підписники Осадчої обсипають її компліментами і порівнюють її красу із весною.
Як повідомлялося раніше, нещодавно Катерина Осадча зачарувала яскравим чином у квітчастій сукні-вишиванці від Юлії Магдич.
Також ми писали про те, що Осадча показала в мережі фото в чудовому вбранні разом з чарівним чотирилапим улюбленцем, одягненим у "космічний" чорний комбінезон.
Нагадаємо, нещодавно сімейна пара телеведучих Каті Осадчої та Юрія Горбунова влаштували собі вікенд в Європі.