Дівчина-весна! Осадча розчулила мережу "сонячним" образом (фото)

Катя Осадча продовжила радувати своїх шанувальників знімками із якрими образами, які ніби "веснянки" - просять у мінливої березневої погоди більше сонця і тепла. Днями Київ накривав пухнастою ковдрою мокрий сніг, і відома телеведуча опублікувала в мережі кумедне "тематичне" фото. Тепер же вона виклала в Instagram кадр, на якому показалася у легкій сукні з квітковим принтом.

Нинішній образ Осадчої доповнив світло-бежевий капелюшок.

Завдяки її щирої посмішці, чорно-білий знімок буквально світиться.

"Yesterday look! Коли зовнішнім виглядом намагаєшся закликати весну!" - підписала вона фото.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Також популярна шоувумен опублікувала цілу порцію знімків та анонсувала зоряний репортаж із церемонії нагородження найстильніших The Brightest Looks 2018.

Він буде транслюватися цієї суботи, 30 березня, у програмі "Світське життя".

The Brightest Looks 2018 (фото: instagram.com/kosadcha)

У коментарях до повідомлення підписники Осадчої обсипають її компліментами і порівнюють її красу із весною.

"Катя, ви чудово виглядаєте. Так тримати!"

"Катя, ви як завжди неперевершені!"

"Красуня";

"Прекрасна, як весна";

"Весна відчувається навіть через чорно біле фото. У вас посмішка, яка випромінює тепло! Катя, чому ви не знімаєтеся в кіно? Мені і не тільки цікаво побачити не тільки в світському житті, але і в кіно. Стільки хороших історій про видатних жінок";

"Дівчина-весна!"

Як повідомлялося раніше, нещодавно Катерина Осадча зачарувала яскравим чином у квітчастій сукні-вишиванці від Юлії Магдич.

Також ми писали про те, що Осадча показала в мережі фото в чудовому вбранні разом з чарівним чотирилапим улюбленцем, одягненим у "космічний" чорний комбінезон.

Нагадаємо, нещодавно сімейна пара телеведучих Каті Осадчої та Юрія Горбунова влаштували собі вікенд в Європі.