Дівчина-весна: Наталя Могилевська зачарувала ніжним "квітковим" образом

Наталя Могилевська нещодавно не на жарт заінтригувала своїх шанувальників, виклавши фото у весільній сукні. Всі одразу ж почали гадати, чи не варто чекати швидкого весілля, адже співачка зараз щасливо закохана? Втім, зірка пояснила, що приміряла вбрання нареченої в рамках зйомок. А на новому фото в своєму Instagram артистка підкорює ніжністю і красою і нагадує, що зараз за вікном така прекрасна пора, як весна.

На фото Наталя сидить на сходах у під'їзді в чорних брюках і милій білій шубці. В руках вона тримає букет жовтих тюльпанів і чарівно посміхається на камеру.

"А на вулиці прокидається Природа..." - прокоментувала знімок Могилевська.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Підписники співачки відразу ж охрестили її "дівчиною-весною", згадуючи рядки з її хіта і захоплюючись красою і квітучим зовнішнім виглядом Наталі.

Просто шикарна

Ви розумниця

Ніжно,чуттєво, любязно...

Наташа Ви чудо!!!

Красуня Наталочка

Відразу згадала Ваш кліп-там було багато тюльпанів і безтурботності...клас!!!

Прекрасна дівчина Наталя

Як завжди чарівна і принадність

Обожнюю

Весна - це супер!!! Шкода, що ми не можемо насолодитися нею повною груддю... душею... Всім здоров'я!!!!

Я - весна, ночі без сну)

Красива!

Ой яка краса і милота

Наша Дівчина-Весна. Наша Квіточко. Ви-прекрасна

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська зізналася, навіщо нещодавно літала в Індію. Виявилося, що вона пройшла тренінг на досить інтимну тему.