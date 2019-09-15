"Дівчина-тропіканка": Віка з НеАнгелів розохотила мережу екзотичними фото

Вікторія Смеюха з групи Неангели, яка нещодавно похвалилася розкішним тілом в гарячій фотосесії на гойдалках, продовжує виставляти фотографії з відпочинку на екзотичних Мальдівських островах. Нові знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На одному фото співачка позує в купальнику, а на іншому - в майці з коктейлем в руках.

Віка з НеАнгелів показала нові фотографії з Мальдів (фото: instagram.com/vikanablack)

Віка зізналася, що з дитинства любила слухати розповіді про подорожі і мріяти про власні пригоди в самих різних куточках планети. І тепер вона втілює свої мрії в реальність.

Віка з НеАнгелів показала нові фотографії з Мальдів (фото: instagram.com/vikanablack)

Вона також розповіла, що на островах іноді буває дощова погода, але ненадовго. Вона підкреслила, що після дощу відразу стає легше дихати.

Крім того, їй подобається, що на відпочинку вона може залізти в ліжко і засипати ні про що не думаючи.

Користувачі мережі також прокоментували фотографії артистки.

Саме правильне рішення - втілювати мрії в реальність;

Очі, як діаманти;

Чарівна;

Ви дуже гарна! Чесне слово!

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що сексапільна Віка з НеАнгелів в бікіні заговорила про заборони під час відпочинку на Мальдівах.

Раніше повідомлялося про те, що Вікторія Смеюха потрясла формами в купальниках на Мальдівах.