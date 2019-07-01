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Дівчина з перчиком: Кайлі Дженнер засипала мережу "гарячими" фото в відвертому міні

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.07.2019 - 22:28
Дівчина з перчиком: Кайлі Дженнер засипала мережу "гарячими" фото в відвертому міні
Кайлі Дженнер (фото: www.instagram.com/kyliejenner/)

21-річна знаменитість не може обійтися без відвертих нарядів

Кайлі Дженнер, яка в серпні відсвяткує 22-річчя, процвітає в усьому: будує бізнес, регулярно випускає б'юті-новинки, розвиває свій Insta-блог, а також влаштовує гучні вечірки. Дівчина з завидною регулярністю викладає в мережу фотозвіти з численних зустрічей з друзями і сестрами. Для яких, до речі, підбирає доволі відверті образи. Кілька годин тому вона схвилювала мережу новим з них.

Дівчина з перчиком: Кайлі Дженнер засипала мережу &quot;гарячими&quot; фото в відвертому мініДівчина з перчиком: Кайлі Дженнер засипала мережу &quot;гарячими&quot; фото в відвертому мініКайлі Дженнер схвилювала мережа новою порцією гарячих фото (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка вирушила на зустріч з давньою подругою Анастасією Караниколау. У своєму мікроблозі вона відразу ж опублікувала фото у відвертому яскраво-червоному вбранні. Сукня з довгими рукавами, голою спиною і спокусливою шнурівкою уздовж всього тіла підкреслила видатні форми знаменитої красуні і зробила її фігуру максимально сексуальною. Доповнили наряд маленька сумочка, а також босоніжки на величезній шпильці. Без об'ємної укладки і яскравого макіяжу також не обійшлося. 

Дівчина з перчиком: Кайлі Дженнер засипала мережу &quot;гарячими&quot; фото в відвертому мініАнастасія і Кайлі – давні подруги (фото: instagram.com/stassiebaby)

Анастасія також постаралася вибрати для вечора щось дуже відверте. Вона приміряла міні-сукню зі шнурівкою спереду. Такий фасон відкривав пишні груди Instagram-зірки, а також, до речі, зробив її схожою на Дженнер. Потрібно відзначити, що дівчата давно дружать і буквально з перших днів відзначили, що неймовірно подібні в усьому, включаючи як відношення до оточуючих, так і перевагу у виборі одягу.

Дівчина з перчиком: Кайлі Дженнер засипала мережу &quot;гарячими&quot; фото в відвертому мініДівчина з перчиком: Кайлі Дженнер засипала мережу &quot;гарячими&quot; фото в відвертому мініДівчина з перчиком: Кайлі Дженнер засипала мережу &quot;гарячими&quot; фото в відвертому мініКайлі з донькою (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нещодавно Кайлі також не упустила нагоди похвалитися і схожістю зі своєю дочкою Стормі. Маля любить красуватися на селфі мами і з задоволенням позує для численних фоловерів. В цей раз Кайлі підібрала їм з дівчинкою схожі, практично ідентичні вбрання. Обидві красуні приміряли міні-сукні з червоно-жовтим принтом, які доповнювали рукава-рукавички. "Міні-я", – написала Дженнер. А шанувальники буквально вибухнули захопленими коментарями.

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