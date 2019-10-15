Дівчина-осінь: Осадча в яскравому вбранні поділилася надихаючою порадою

Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведуча залишила послання для шанувальників

Катя Осадча надихається осінньою порою. Незважаючи на те, що на дворі середина жовтня, вона не збирається відмовлятися від велопрогулянок – нещодавно ведуча показала серію яскравих кадрів, зроблених в красивому парку під Львовом. Вона приїхала в мальовниче місцево не тільки попрацювати, але й відпочити від міської метушні. Тепер же теледіва вирішила знову мотивувати своїх шанувальників частіше виходити на вулицю і насолоджуватись останніми сонячними і теплими днями.

Ведуча позує в легкій яскравій червоній сукні-міді з довгим рукавом і бантом на шиї. Вона доповнила образ зручними білими кросівками, перетворивши його в повсякденний варіант. Катя тримає в руках букет з жовтиого листя, а на одному з кадрів зображена з вінком на голові. Локацією для осіннього фотосету вона вибрала киевскоий ботсад.

"Якщо у вас є вільна година, ідіть в найближчий парк, там казково!" - порадила зірка.

Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники Каті оцінили її яскравий образ на тлі осінніх пейзажів. Вони завалили теледіву компліментами і вирішили взяти на озброєння її слова. Лук зірки навіть оцінила українська співачка Аліна Байкова – вона залишила під постом смайли з очима-сердечками.

Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

Ой, яка чарівна!

Шикарна

Дуже гарно

Так, погода супер і природа дійсно казкова!

Дуже гарне плаття

Розкішні фото

Осіння Катруся

Дівчина-осінь

Красуня

Яка краса!

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча показала, як розслабляється у вихідний день. Вона наслоадилась бабиним літком неподалік від свого приватного будинку під Києвом.