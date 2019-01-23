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"Дівчина-мем" з Золотого глобуса отримала несподівану пропозицію: всі деталі

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.01.2019 - 12:55
"Дівчина-мем" з Золотого глобуса отримала несподівану пропозицію: всі деталі
Фото: актриса Люсі Бойнтон і Келлет Катберт (instagram.com/femail)

Келлет Катберт опублікувала знімок з героями серіалу в соцмережі і подякувала їм за роботу

На початку січня відбулася подія, яка принесла несподівану популярність Келлет Катберт, маловідомій моделі. На церемонії Золотий глобус 2019 дівчина повинна була носити воду гостям премії і тим самим рекламувати її. Старання Келлет не пройшли даром, вона потрапила практично на всі фото з голлівудськими знаменитостями і запам'яталася як фотографам, так і тим, хто спостерігав за премією.

&quot;Дівчина-мем&quot; з Золотого глобуса отримала несподівану пропозицію: всі деталі&quot;Дівчина-мем&quot; з Золотого глобуса отримала несподівану пропозицію: всі деталі&quot;Дівчина-мем&quot; з Золотого глобуса отримала несподівану пропозицію: всі деталі&quot;Дівчина-мем&quot; з Золотого глобуса отримала несподівану пропозицію: всі деталіФото: (instagram.com/femail)


На наступний ранок дівчина буквально прокинулася знаменитою і одразу ж стала мемом в мережі.
Останнім часом Келлет тільки й займалася, що відвідувала різні телешоу і розважальні передачі в США в тому самому синьому платті і з незмінним підносом з блакитними пляшечками, підігріваючи інтерес публіки до себе.

Крім того, зовсім нещодавно дівчина натякнула, що з недавніх пір може називати себе актрисою, тому що отримала роль відомому серіалі.

&quot;Дівчина-мем&quot; з Золотого глобуса отримала несподівану пропозицію: всі деталі

Фото: Келлет Катберт і актори серіалу "Зухвалі і красиві" (instagram.com/kellethcuthbert)

Модель поділилася у своєму акаунті в соцмережах спільним знімком з акторами з американської мильної опери "Зухвалі і красиві", подякувавши їм за роботу.
Буде це повноцінна роль або короткий епізод дівчина не стала уточнювати.

&quot;Дівчина-мем&quot; з Золотого глобуса отримала несподівану пропозицію: всі деталі

Фото: Келлет Катберт (instagram.com/kellethcuthbert)

Ми також повідомляли, що український режисер Любомир Левицький поділився закулісними кадрами з премії Золотий глобус 2019.

Пропонуємо також ознайомитися з підбіркою самих трендових суконь з церемонії Золотий Глобус 2019.

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