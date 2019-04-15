Дівчина-лілія: Маша Єфросиніна блиснула фігурою в незвичайному образі (фото)

Єфросиніна в черговий раз показала спортивну фігуру
Маша Єфросиніна – одна з найбільш стильних телеведучих України. Вона постійно балує шанувальників яскравими і трендовими образами, вміло поєднуючи різні вбрання. Під час своєї чергової мотиваційної лекції, яка пройшла на вихідних у Львові, Єфросиніна показала новий модний лук. При цьому вельми оригінальний.
Так, на сцену перед мешканцями Львова Єфросиніна вийшла в незвичайному жакеті-платті яскравого бузкового кольору. По суті, це піджак, але з розкльошеним, наче спідниця, подолом. Образ доповнюють бордові штани, а також босоніжки на шпильці. Ділова зачіска – зібране в тугий пучок волосся.
Стильна Мша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Зазначимо, що Єфросиніна дуже часто їздить містами України з різними виступами, під час яких іменита телеведуча ділитися досвідом і мотивацією, розповідає про свої бізнес-секрети і т. д. Ведуча навіть зазначила, що у Львові був один з кращих її виступів.
"З першої хвилини ТАКА хвиля тепла і заряду, що я по праву можу назвати цей виступ одним з найкращих ... Спасибі вам, дівчатка, за вашу увагу, за відвертість та довіру своїх таємниць!" – дякує Єфросиніна.
Більш того, Єфросиніна підкреслила, що весь її минулий тиждень був не найвдалішим – дуже стресовий. І давно вона не пам'ятає таких днів.
"Вже добу я читаю ваші відгуки, дивлюся ваші сторіз з мого виступу і отримую ваші повідомлення, мої дорогі Львів'янки! І немає в мене ніяких слів, щоб описати свій стан! Ну як немає, у звичайних словах його не опишеш! Тому ось одне моє вам визнання: паршивий буі у мене минулий тиждень, ну, зараза, такий паршивий і стресовий, що я і не пригадаю давненько таких днів, коли одні дурні новини змінюються ще більш негативними", - пише Єфросиніна
Стильна Маша Єфросиніна у Львові (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Підписники телеведучої поспішили залишити свої відгуки під її новими фото і зізнаннями:
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна лаконічно пояснила, як здійснити мрії.
Також стильна Єфросиніна поділилася надихаючим лайфхаком.Телеведуча зізналася, що кожен день намагається розгледіти красу у всіх і у всьому.