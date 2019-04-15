Дівчина-лілія: Маша Єфросиніна блиснула фігурою в незвичайному образі (фото)

Маша Єфросиніна – одна з найбільш стильних телеведучих України. Вона постійно балує шанувальників яскравими і трендовими образами, вміло поєднуючи різні вбрання. Під час своєї чергової мотиваційної лекції, яка пройшла на вихідних у Львові, Єфросиніна показала новий модний лук. При цьому вельми оригінальний.

Так, на сцену перед мешканцями Львова Єфросиніна вийшла в незвичайному жакеті-платті яскравого бузкового кольору. По суті, це піджак, але з розкльошеним, наче спідниця, подолом. Образ доповнюють бордові штани, а також босоніжки на шпильці. Ділова зачіска – зібране в тугий пучок волосся.

Стильна Мша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Зазначимо, що Єфросиніна дуже часто їздить містами України з різними виступами, під час яких іменита телеведуча ділитися досвідом і мотивацією, розповідає про свої бізнес-секрети і т. д. Ведуча навіть зазначила, що у Львові був один з кращих її виступів.

"З першої хвилини ТАКА хвиля тепла і заряду, що я по праву можу назвати цей виступ одним з найкращих ... Спасибі вам, дівчатка, за вашу увагу, за відвертість та довіру своїх таємниць!" – дякує Єфросиніна.

Більш того, Єфросиніна підкреслила, що весь її минулий тиждень був не найвдалішим – дуже стресовий. І давно вона не пам'ятає таких днів.

"Вже добу я читаю ваші відгуки, дивлюся ваші сторіз з мого виступу і отримую ваші повідомлення, мої дорогі Львів'янки! І немає в мене ніяких слів, щоб описати свій стан! Ну як немає, у звичайних словах його не опишеш! Тому ось одне моє вам визнання: паршивий буі у мене минулий тиждень, ну, зараза, такий паршивий і стресовий, що я і не пригадаю давненько таких днів, коли одні дурні новини змінюються ще більш негативними", - пише Єфросиніна

Стильна Маша Єфросиніна у Львові (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники телеведучої поспішили залишити свої відгуки під її новими фото і зізнаннями:

"Маша, ни разу не была и не слышала Ваши выступления но читая Ваши сообщения с уверенностью могу сказать что Вы - пример Женщины. Настоящей и невероятно сильной Женщины"

"Зустріч була неймовірна!!! Настільки відкрита, щира та легка атлосфера, яку Ви вмієте створити!!! Вперше була на Вашій зустрічі, це не до порівняння що раніше лише гортала як розповіді в інстаграм)! Очікую нової теми та Вашого приїзду у Львів! Я з Вами!!!"

"Дякую вам!! Ваші слова дуже надихають"

"Маша, Ви неймовірна жінка! Всі слова подяки і компліментів, які тільки можна написати - Все Вам і для Вас"

"Ви неймовірна жінка. Краса - це ви"

"Ух, Машка, показала ножки.... Ммм"

"Ви неймовірна!"

"Какой красивый пиджак!"

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна лаконічно пояснила, як здійснити мрії.

Також стильна Єфросиніна поділилася надихаючим лайфхаком.Телеведуча зізналася, що кожен день намагається розгледіти красу у всіх і у всьому.