Дівчина з села: Ольга Фреймут чесно розповіла про те, що змінило її долю

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Ведучій часто дорікали в провінційності

Ольга Фреймут відрізняється витонченими манерами і бездоганним смаком у виборі одягу. Не так давно вона приміряла на себе роль автора і видавця книг, а серед її творчих напрацювань – література з етикету, крім того, вона була навіть директором телевізійної школи справжніх леді. При цьому теледіва не соромиться говорити про своє походження. Так і недоброзичливці не втомлюються повторювати, що вона – "дівчина з села". Ольга вирішили припинити такі розмови і розповіла, як етикет і цілеспрямованість змінили її життя.

Так, ведуча народилася і виросла в селі Новий Роздол Львівської області. Саме тому за спиною вона чула розмови про те, що "село з неї ніколи не вийде". Це не завадила Ользі отримати гарну освіту і зайнятися самовдосконаленням. А пізніше стати прикладом для наслідування та іконою стилю для численних шанувальників.

"Мені часто натякають, що я дівчина з села - і там мені місце. І що це село ніколи з мене не вийде. Ні за яких обставин я б не попрощалася зі своєю провінційністю - пишаюся своїм походженням, в ньому моя сила та унікальність. Невиразній мені, дівчинці Олі з Нового Роздолу, вдалося втілити казку в життя. Завдяки підтримці батьків. Гарній освіті. Та етикету. Королівські манери щодня зробили з моєю долею чудеса. Бо хто сказав, що етикет - перевага багатих та титулованих? Етикет доступний кожному!" - запевнила ведуча.

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Ольга додала до тексту фото з особистого архіву, на якому зображена серед стелажів з постільною білизною, в руках вона також тримає білосніжні простирадла. При цьому ведуча позує в маленькому чорному платті без бетелей, з червоною помадою і начосом.

Шанувальники ведучої запевнили її, що для них вона – зразок витонченості і манер, а слова злостивців порадили пропускати мимо вух.

А мені подобаються манери, ваш смак, і мова, неймовірна українська!

Оленька, Ви розумниця!

А я рада за вас, що ви з села і так піднялися! Є чим пишатися і на Вас дивишся і хочеться самій стає краще! Спасибі Вам за те, що Ви робите! Успіхів Вам у ваших починаннях і нехай Бог береже Вас!

Ви ніколи не були вульгарною і це головне

Олічка дуже жіночна, грамотна і справжня леді

Олю,люди злі... А Ви чудова і освічена людина

Розумна, красива, яскрава! Ви мене надихаєте! Дякую

Оля, ви розумна, красива і освічена дівчина. Особисто я завжди захоплювалася і не перестаю захоплюватися вами. Вашим талантом. Вашим умінням досягти того, чого ви досягли в такому молодому віці. А люди... Люди завжди знайдуть про що поговорити

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