Дівчина з села: Ольга Фреймут чесно розповіла про те, що змінило її долю

Ведучій часто дорікали в провінційності
Ольга Фреймут відрізняється витонченими манерами і бездоганним смаком у виборі одягу. Не так давно вона приміряла на себе роль автора і видавця книг, а серед її творчих напрацювань – література з етикету, крім того, вона була навіть директором телевізійної школи справжніх леді. При цьому теледіва не соромиться говорити про своє походження. Так і недоброзичливці не втомлюються повторювати, що вона – "дівчина з села". Ольга вирішили припинити такі розмови і розповіла, як етикет і цілеспрямованість змінили її життя.
Так, ведуча народилася і виросла в селі Новий Роздол Львівської області. Саме тому за спиною вона чула розмови про те, що "село з неї ніколи не вийде". Це не завадила Ользі отримати гарну освіту і зайнятися самовдосконаленням. А пізніше стати прикладом для наслідування та іконою стилю для численних шанувальників.
"Мені часто натякають, що я дівчина з села - і там мені місце. І що це село ніколи з мене не вийде. Ні за яких обставин я б не попрощалася зі своєю провінційністю - пишаюся своїм походженням, в ньому моя сила та унікальність. Невиразній мені, дівчинці Олі з Нового Роздолу, вдалося втілити казку в життя. Завдяки підтримці батьків. Гарній освіті. Та етикету. Королівські манери щодня зробили з моєю долею чудеса. Бо хто сказав, що етикет - перевага багатих та титулованих? Етикет доступний кожному!" - запевнила ведуча.
Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Ольга додала до тексту фото з особистого архіву, на якому зображена серед стелажів з постільною білизною, в руках вона також тримає білосніжні простирадла. При цьому ведуча позує в маленькому чорному платті без бетелей, з червоною помадою і начосом.
Шанувальники ведучої запевнили її, що для них вона – зразок витонченості і манер, а слова злостивців порадили пропускати мимо вух.
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