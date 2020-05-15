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Дівчатка-квіточки: Лілія Ребрик з дочками зачарували милим family look

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.05.2020 - 11:27
Дівчатка-квіточки: Лілія Ребрик з дочками зачарували милим family look
Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники відзначили, що ведуча виглядає ніби старша сестра своїх маляток

У Лілії Ребрик на карантині з'явилося більше вільного часу, і позитивна телеведуча вирішила спілкуватися з шанувальниками в мережі. Однак не просто так, а розкривати теми, які їм цікаві - для цього вона влаштувала опитування і визначила список найбільш популярних запитів. Так, чимало людей попросили навчити їх основам танців, так що артистка з чоловіком-хореграфом Андрієм Диким вже влаштувала відеоурок сальси. Решта "рубрик" вона анонсувала в новій публікації, заодно показавши і чарівний family look з дочками.

На знімку Ліля, Діана і Поліна відображені в однакових білих футболках із зображенням зеленого моху на них, а за їх спинами висять "картини" з живим мохом, які і стали натхненням для принту. Мама зі старшою донькою залишили волосся розпущеним, а дворічній Поліні вони зробили милий пучок на маківці.

В подальшому Ребрик пообіцяла ділитися своїми улюбленими рецептами та секретами сімейних відносин.

Дівчатка-квіточки: Лілія Ребрик з дочками зачарували милим family look

Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

"Друзі! Шквал коментарів, ви навіть не уявляєте, як я вам вдячна за те, що висловили свої думки! Прочитала всі сім сотень коментарів! І, чесно кажучі, я навіть не очікувала, що вас зацікавлять всі теми однаково!!! Але що ж - обіцяла, роблю! Почну з теплих і домашніх рубрик! Щосуботи читайте #рецептивідліліребрик, а щонеділі #ребрикщасливародина. Рубрики ці будуть не повчальні і не наукові) адже я не кухар і не психолог, я просто буду ділитися з вами своєю думкою і досвідом, а ви - своїми! Тому це будуть виключно суб‘єктивні рубрики! А наступного тижня я вийду на ефіри - і трохи привідкрию вам закулісся телебачення. Я вже показувала, але для тих, хто приєднався нещодавно - покажу знову, а для тих, хто бачив, - освіжу у пам’яті!" - поділилася ведуча.

Користувачі мережі засипали чарівне сімейство захопленими компліментами, відзначаючи, що Лілія виглядає старшою сестрою своїх донечок.

  • Красотульки
  • Ви такі милі
  • Такі гарі, та суперові
  • Такі Класні і красиві весь в маму
  • Які красуньки
  • Такі позитивні!!?)))
  • Дуже гарні дівчатка, як квіточки! Хай Вам щастить!
  • Ви гарна жінка, і сім'я у Вас гарна
  • Які ви гарні та чудові дівчата
  • Ти супер
  • Один позитив. Дивлячись на вас, починаю радіти життю.
  • Такі гарнюні
  • Менша більше схожа на маму, а старша на тата, чудова сім'я
  • Дуже красиві
  • Старша дочка копірка татова,а молодша наполовину мама і тато
  • Такі класні
  • Які ви всі тут мило-гарні))))) А Ви,Лілю,виглядаєте,ніби старша сестричка!!

Дівчатка-квіточки: Лілія Ребрик з дочками зачарували милим family look

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Раніше Лілія Ребрик розповіла, як її 7-річна донька Діана веде сторінку в Instagram.

Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Лілія Ребрикдочь
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